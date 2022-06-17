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花蓮兒童疫苗第2劑 27日起入校施打

中央社／ 花蓮縣17日電

花蓮縣今天新增730例COVID-19確診，縣府評估疫情已逐漸降溫，下週起疫情記者會改為週一、三、五舉行；27日起將入校為5至11歲兒童施打莫德納、輝瑞兒童疫苗第2劑。

花蓮縣政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，衛生局長朱家祥指出，花蓮今天新增730例本土確診個案，確診數明顯下降，其中18歲以下佔20%、65歲以上佔17%都算穩定維持，沒有上升。

朱家祥指出，經專家學者及兒科醫師討論，考量兒童莫德納疫苗不良副作用，第2劑施打時間延後至相隔7至8週，時間正好與輝瑞兒童疫苗第2劑施打時間相同，將統一於6月27日至7月5日安排醫療人員入校為5至11歲兒童接種。

朱家祥指出，7月5日之後想接種，可由學校開立「補接種通知單」，輝瑞兒童疫苗至衛生所預約接種；莫德納則至合約醫療院所、衛生所預約接種；未入園滿5歲的幼童，可至衛生所預約接種。

朱家祥指出，衛生局18日在花蓮遠東百貨內開設BNT疫苗接種站，12歲至64歲民眾都可打第1、第2、第1次追加劑；65歲（55歲原民）以上接種第1、第2、第1次追加劑及第2次追加劑。

朱家祥指出，分析確診數趨勢，7日平均確診數曲線明顯往下降，代表疫情正在緩降，縣府疫情記者會因應調整，從每天下午3時舉行改為每週一、三、五下午3時舉行。

至於校園授課方式，花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏指出，維持實體課程進行，未來依疫情狀況滾動式考量。

新冠肺炎 花蓮

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