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兒童疫苗第2劑 桃園6月19日設莫德納快打站

中央社／ 桃園17日電

桃園市政府今天表示，將於19日設置兒童疫苗快打站，提供莫德納疫苗第2劑接種；針對兒童接種COVID-19第2劑疫苗，另有入校接種計畫，預計在7月5日前全數接種完畢。

桃園市今天新增4305例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，桃園市政府衛生局長王文彥下午主持疫情說明記者會時表示，預計在6月22日、24日、25日進行65歲以上長者追加劑接種專案，提供BNT和高端疫苗接種，預計可接種5萬8000人。

桃園市政府教育局局長林明裕表示，桃園市95所國高中，從5月26日開始BNT疫苗入校接種，目前已經完成83所學校，預計6月22日以前會全數完成BNT疫苗第3劑的接種。

林明裕表示，預計在6月19日上午8時至12時，於桃園區龍山國小、中壢區元生國小、平鎮區新榮國小、龜山區自強國小、楊梅區楊心國小等5校，設置兒童疫苗快打站，提供莫德納疫苗第2劑接種，預估會有4000人接種；第1劑尚未接種的兒童也可前往施打。

林明裕也說，針對兒童接種第2劑莫德納疫苗、第2劑輝瑞兒童疫苗部分，也會有入校接種計劃，預計最慢會在7月5日前全數接種完畢。

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