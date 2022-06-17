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染疫國中妹「冒4大後遺症」嚇到！醫見這點最要命：不如休一學期

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師分享門診遇到一名國中女學生的經驗，她驚恐敘述自己冒出4種後遺症，被自己給嚇到。 圖／ingimage
醫師分享門診遇到一名國中女學生的經驗，她驚恐敘述自己冒出4種後遺症，被自己給嚇到。 圖／ingimage

隨著許多確診者逐漸康復，同時也面臨康復後的後遺症，不少人哀怨已經影響到生活。北市聯醫中興院區醫師姜冠宇在臉書分享門診遇到一名國中女學生的經驗，她驚恐敘述自己冒出4種後遺症，被自己給嚇到，醫師認為如果明顯影響表現，不如休息一個學期。

醫師姜冠宇在臉書發文，近日有一名國中女學生驚恐描述自己得新冠肺炎之後出現後遺症，包含容易失神、忘記事情、評量分數變差，除此之外每天睡眠僅維持2-3小時，被自己給嚇到。

姜冠宇表示，不是確診後輕症99.62％就沒有事，很多孩子受到影響，學習上的自信產生問題，很多感染食症狀不嚴重，返回校園或職場，卻出現影響到日常，表現不如以往，專注力、記憶力喪失，甚至講話到一半就忘記自己在講什麼，整個很「金魚腦」。

姜冠宇認為，其中最要命的是睡眠不明原因自動縮短，情緒就每況愈下更差了，他表示，如果觀察到孩子受到後遺症干擾，明顯影響表現，不如給她適當休息一個學期，等學習能力有恢復再回到校園，家長也不要給小孩太多壓力會比較好。

新冠肺炎 COVID-19

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