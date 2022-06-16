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3+4檢疫後4天不可住一般旅館 不排除未來開放

中央社／ 台北16日電

入境檢疫3+4新制，據指揮中心規定，後4天自主防疫不可住一般旅館。醫療應變組副組長羅一鈞今天解釋，主要是擔心造成一般旅館內群聚，但不排除未來逐步開放。

隨著國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫率與國際趨於一致，邊境將漸進式開放，入境檢疫改為3+4天新制，每週限額2.5萬人次，前3天居家檢疫和後4天自主防疫新制，以同一地點為原則，但4天自主防疫不可住在非防疫旅宿的一般旅宿，被民眾質疑是為了圖利特定防疫旅館。

對此，羅一鈞下午在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中說明，不開放4天自主防疫入住一般旅館，考量於自主防疫期間可能尚處在病毒潛伏期，住宿於一般旅宿可能與其他未曾暴露於境外移入病毒變異株住宿民眾接觸，所以自主防疫期間不宜住在一般旅館，但會觀察新制遵循程度及疫情變化，不排除未來開放可能。

另外，因應入境檢疫3+4新制，修正防疫旅館管理指引，居家檢疫或隔離者在自主防疫期間，得依照防疫旅宿業者揭示方式，向業者出示其2日內快篩檢測陰性及身分證明等文件後，於必要時出入防疫旅宿。工作人員得於以入住須知、廣播或房間內張貼文宣等方式，提醒受管制對象。

羅一鈞說，考量自主防疫期間仍可能具傳染風險，當必要外出事由已完成後應儘速返回防疫旅宿；倘自主防疫者發生外出未歸情事時，由防疫旅宿業者協助於住客外出次日上午通報地方政府，以利地方政府後續查處。

針對旅行業對每週2.5萬人限額有意見，羅一鈞說，將視新制上路首週執行狀況，如實際入境人數、入境旅客管理、採檢、境內醫療量能等，再與交通部討論是否還有調升空間，若未來管制人數調升，將以本國籍優先，後續國內疫情趨緩、入境管理上軌道後，入境人數都會有調整可能性。

新冠肺炎 羅一鈞

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