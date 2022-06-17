不斷更新／新冠兒童疫苗第2劑準備開打 各縣市措施一次看

全國12歲以下兒童重症個案持續增加，至今已累計54例重症、17人死亡，為盡速加強兒童防疫能力，指揮中心15日表示，將於22日開打第二劑兒童輝瑞BNT疫苗，莫德納疫苗則依各縣市規畫，只需與第一劑接種時間相隔超過4周，即可施打。

台北市：符合間隔4周條件者，將於18日及25日開設兒童疫苗接種站，提供6-11歲莫德納疫苗第2劑接種，6月23日至7月2日安排到校接種兒童BNT疫苗第2劑，莫德納第2劑也可同步接種。

新北市：符合間隔4周條件者，5至11歲兒童第2劑規劃採雙軌模式，第一階段於6月22日至7月8日入校集中接種，第二階段則是7月1、2日及7月8、9日預約接種，在醫院、診所、衛生所及接種站施打。

桃園市：針對兒童接種第2劑莫德納疫苗、第2劑輝瑞兒童疫苗部分，將於19日設置兒童疫苗快打站，也會有入校接種計劃，預計最慢會在7月5日前全數接種完畢。

新竹市：於7月4日(一)至7月15日(五)，開設兒童第2劑疫苗專案施打站，第1劑滿4週以上之5到11歲符合資格者，即可施打；提供疫苗種類為7月4日、7月5日莫德納疫苗， 7月6日至7月15日皆施打兒童輝瑞(BNT)疫苗。

新竹縣：符合間隔4周條件者，兒童疫苗第2劑採校園集中接種和社區院所接種同步進行，校園規畫6月22日起至7月8日間接種，採莫德納和BNT同日，但依疫苗種類分流方式施打。

苗栗縣：尚未公布。

台中市：符合間隔4周條件者，兒童莫德納第二劑，6月18、19日全市擇定26區、26校開設校園兒童疫苗快打站，第二劑兒童BNT疫苗將於6月22日起接種，市府近日將公布措施。

彰化縣：符合間隔4周條件者，即日起可預約接種第2劑莫德納，BNT兒童疫苗接種方案尚未公布。

南投縣：符合間隔4周條件者，6至11歲兒童即日起，可到縣內53間合約診所及13鄉鎮衛生所接種莫德納疫苗，家長可先透過電話詢問，或到衛生局網站查詢https://reurl.cc/7D4Dx5。

雲林縣：尚未公布。

嘉義市：符合間隔4周條件者，即日起可預約接種第2劑莫德納，22日起增加提供BNT兒童疫苗；27日起安排國小入校集中接種。

嘉義縣：符合間隔4周以上條件者，5至11歲兒童第2劑莫德納，20日起46家合約院所（含衛生所）開打，以同廠牌疫苗完成2劑接種。兒童BNT疫苗，第2劑將統一進入校園接種。

台南市：第2劑疫苗包括莫德納和BNT兒童疫苗6月22日同步開打，請家長上台南打疫苗系統預約。

高雄市：尚未公布。

屏東縣：15日至17日進行6到11歲莫德納疫苗第2劑校園施打作業，BNT兒童疫苗接種方案尚未公布。

基隆市：17日至30日以入校及開設專診方式提供國小及幼兒園兒童莫德納第二劑接種服務；兒童BNT疫苗第2劑，6月28日開始安排入校接種。

宜蘭縣：符合間隔4周條件者，7月2日起的第18波疫苗快打站，專門服務5歲至17歲兒童若欲接種第2劑疫苗，以同品牌為原則，家長可依照孩子的需求向醫院或診所預約施打。

花蓮縣：符合間隔4周條件者，將從27日起至7月5日，安排醫療團隊入校為5至11歲兒童接種莫德納或是BNT兒童疫苗的第二劑。

台東縣：尚未公布。

金門縣：5至11歲兒童接種第2劑疫苗，預計6月下旬開始施打，規劃於各衛生所施打，為避免施打疫苗種類混淆，將會先施打莫德納後，再施打BNT族群。

澎湖縣：尚未公布。

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