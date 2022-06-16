李秉穎：疫情呈現緩降 預估7月將至「平地階段」

國內COVID-19疫情未歇，台大醫師李秉穎今天說，近期呈現緩降坡趨勢，確診病例數都在6萬左右，預計7月可能緩降到1、2萬或幾千病例，即將平地階段，但仍會有死亡或確診。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受網路電台訪問時表示，觀察近期2、3週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨勢，從前一陣子最高8、9萬確診病例，到最近都6萬左右，「有點緩緩下降」。

李秉穎指出，不同於韓國疫情直接上升、直接下降，台灣的曲線比較像日本；日本疫情在1月開始上去，到現在還沒降到原來水準，可能因為人口多、地大，所以也是呈現緩降坡，就像台灣沒有完全放任病毒傳播，還是有些防疫規定，上升速度沒有很快，消下來也會比較慢。

李秉穎表示，從5月起算，至少拖3個月，預估到7月不一定會結束，可能還是會有1、2萬或是幾千的確診病例，但這已經是即將到平地階段，屆時可能還是會有死亡或確診出現。

至於近期邊境陸續檢出Omicron BA.4和BA.5等新亞型變種病毒，外界擔憂恐釀機場內感染。李秉穎表示，BA.4和BA.5屬於亞型變種病毒，不是完全新的變異病毒，最早發現的南非疫情沒有大幅上升，英國疫情也還算平穩，所以繼續觀察就好，沒有證據有立即危險。

李秉穎說，現有4種冠狀病毒，其他冠狀家族一定會再出現，所有冠狀病毒都會不停突變，若用20、30年前的血清與現在的冠狀病毒驗抗體，就不太能產生中和抗體，因為已經突變了。

他認為，感冒化是一定的，雖然不確定要花多久時間才會真的感冒化，不過新的病毒變異株不斷出來，就是一個自然現象，不需要太悲觀。

針對衛福部長陳時中確診，李秉穎表示，他沒有打電話慰問，大家都知道會互相關心，「心靈上互相安慰就可以了」；他不太知道陳時中的情形，只是染疫後不能因為症狀減輕就掉以輕心，重症平均一週後出現，仍要持續觀察是否惡化，所幸現在有口服抗病毒藥物，發生機率較低。

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