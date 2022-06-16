快訊

新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

Fed升息三碼！台股早盤漲逾200點重返萬六 台積漲9元秒填息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅一鈞記者會獨挑大梁被拱選市長 釣出超認真開會背影照

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日主持防疫記者會情形。圖／指揮中心提供
圖為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日主持防疫記者會情形。圖／指揮中心提供

中央防疫指揮中心昨(15)日的例行記者會上，因指揮中心指揮官陳時中及防疫組長兼發言人莊人祥皆雙雙確診，由指揮中心代理發言人羅一鈞獨挑大梁，一人撐完整場記者會。讓ICU醫師陳志金忍不住在臉書大讚，羅雖然是「孤鈞奮戰」，但四平八穩的應對，真是「以一擋十」、「一鈞突起」。

陳志金昨日在記者會後於臉書發文，稱讚記者會上，雖然羅一鈞是「孤鈞奮戰」，但羅副回答得體、四平八穩，有人期待「一髮千鈞」的場面並未出現，倒是多了許多「髮型好看，去哪裡剪的」、「我也要讓我兒子剪這個髮型」的留言。陳大讚羅一鈞是「以一擋十」、「一鈞突起」，文末還開放「岳母留言」。

網友大讚羅一鈞並未因僅一人召開記者會而有問題，「有真實力的人才能做到」，「真的超穩，一半才開始看，結束看到只有羅副一人時，真的超佩服」、「認真的人 ，時時刻刻都能有最佳狀態，因為平時夠努力，實力已累積，欣賞這種精神！」

有人覺得，真正默默做事的人，比靠一張嘴搏名聲的人實在多了、「嘴巴是拿來說重要事，不是只會罵人」、「如果他出來選台北市長一定老少通吃！」。多數網友還開啟成語接力，讚賞羅「雷霆萬鈞」、「一鈞當關，萬夫莫敵」、「國之棟樑」、「他不是我的菜，但我都心動了」，並封羅為「國民女婿」。

有網友建議指揮中心，若再有人確診，「其實可以做些人形立牌陪伴比較不孤單」；不少人還關注起他的髮型，狂問：「髮型好看，去哪裡剪的？」、「我也要讓我兒子剪這個髮型」。

有網友還貼出疑似是在CDC內部開會、羅一鈞的背影照，並留言寫道：「連背影都很認真的羅女婿」，只見包括陳時中、王必勝、莊人祥等人在內，或站或坐地圍著一張會議桌開會時，畫面只有羅一鈞一人低頭認真寫著筆記，從背影照看起來就相當認真。

網友貼出疑似是在CDC內部開會，羅一鈞(圖左下方)的背影照，並留言：「連背影都很認真的羅女婿」。擷自陳志金臉書
網友貼出疑似是在CDC內部開會，羅一鈞(圖左下方)的背影照，並留言：「連背影都很認真的羅女婿」。擷自陳志金臉書

新冠肺炎

延伸閱讀

直播／今年本土疫情破300萬 本土增6萬8939例 143人死亡

防範新變異株入社區 指揮中心每周抽驗本土個案

陳時中咳起來骨頭會痛有用藥 羅一鈞曝其他確診者情況

陸指我水產採出新冠病毒 羅一鈞：國際無報告指會致病

相關新聞

羅一鈞記者會獨挑大梁被拱選市長 釣出超認真開會背影照

中央防疫指揮中心昨(15)日的例行記者會上，因指揮中心指揮官陳時中及防疫組長兼發言人莊人祥皆雙雙確診，由指揮中心代理發言人羅一鈞獨挑大梁，一人撐完整場記者會。讓ICU醫師陳志金忍不住在臉書大讚，羅雖然是「孤鈞奮戰」，但四平八穩的應對，真是「以一擋十」、「一鈞突起」。

兒童疫苗遲打的鍋誰背？ 李秉穎：3月開會沒疫苗沒EUA

台北市議員游淑慧昨下午在臉書發文指出，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)3月24日開會討論兒童新冠疫苗接種結論...

自家人當吹哨者…小叔被匡列隔離卻趴趴走 衛生局開罰

屏東縣許小姐向本報投訴，她的婆婆確診，列為密切接觸者小叔被匡列居家隔離，但卻四處趴趴走，小叔沒打疫苗、也不快篩，家人多次勸...

「入境3+4」後四天自主防疫 若沒回防疫旅館最高罰15萬

邊境檢疫措施「三加四」昨上路，共計四千五百名旅客入境，因檢疫新制規定模糊，引起不少爭議；例如後四天自主防疫期間，住在防疫...

黑心快篩橫行 白喬茵公布公文質疑衛福部「沒人上班」

檢調查出「大鑫資訊公司」涉嫌進口大陸劣質快篩混充美國製富樂試劑牟取暴利。高雄市議員擬參選人白喬茵今日爆料指出，她接獲匿名...

獨／成大最新研究 確診中症童1個月後八成抗體都不足

目前陸續傳出「無敵星星」失效的個案，但中央疫情指揮中心認為仍是少數，現行仍規定感染後隔3個月才能打疫苗。成大最近一項研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。