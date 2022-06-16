羅一鈞記者會獨挑大梁被拱選市長 釣出超認真開會背影照

中央防疫指揮中心昨(15)日的例行記者會上，因指揮中心指揮官陳時中及防疫組長兼發言人莊人祥皆雙雙確診，由指揮中心代理發言人羅一鈞獨挑大梁，一人撐完整場記者會。讓ICU醫師陳志金忍不住在臉書大讚，羅雖然是「孤鈞奮戰」，但四平八穩的應對，真是「以一擋十」、「一鈞突起」。

陳志金昨日在記者會後於臉書發文，稱讚記者會上，雖然羅一鈞是「孤鈞奮戰」，但羅副回答得體、四平八穩，有人期待「一髮千鈞」的場面並未出現，倒是多了許多「髮型好看，去哪裡剪的」、「我也要讓我兒子剪這個髮型」的留言。陳大讚羅一鈞是「以一擋十」、「一鈞突起」，文末還開放「岳母留言」。

網友大讚羅一鈞並未因僅一人召開記者會而有問題，「有真實力的人才能做到」，「真的超穩，一半才開始看，結束看到只有羅副一人時，真的超佩服」、「認真的人 ，時時刻刻都能有最佳狀態，因為平時夠努力，實力已累積，欣賞這種精神！」

有人覺得，真正默默做事的人，比靠一張嘴搏名聲的人實在多了、「嘴巴是拿來說重要事，不是只會罵人」、「如果他出來選台北市長一定老少通吃！」。多數網友還開啟成語接力，讚賞羅「雷霆萬鈞」、「一鈞當關，萬夫莫敵」、「國之棟樑」、「他不是我的菜，但我都心動了」，並封羅為「國民女婿」。

有網友建議指揮中心，若再有人確診，「其實可以做些人形立牌陪伴比較不孤單」；不少人還關注起他的髮型，狂問：「髮型好看，去哪裡剪的？」、「我也要讓我兒子剪這個髮型」。

有網友還貼出疑似是在CDC內部開會、羅一鈞的背影照，並留言寫道：「連背影都很認真的羅女婿」，只見包括陳時中、王必勝、莊人祥等人在內，或站或坐地圍著一張會議桌開會時，畫面只有羅一鈞一人低頭認真寫著筆記，從背影照看起來就相當認真。

網友貼出疑似是在CDC內部開會，羅一鈞(圖左下方)的背影照，並留言：「連背影都很認真的羅女婿」。擷自陳志金臉書

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