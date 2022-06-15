中市校園疫苗快打站週末啟動 家長可陪同

台中市政府於全市擇定29所學校開設「校園兒童疫苗快打站」，副市長令狐榮達今天表示，將於18、19日開打，估單日可打2.9萬人，同時開放每名兒童可由1名家長陪同。

台中市政府下午召開線上防疫記者會，令狐榮達在會中表示，今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案1萬756例，目前中南部疫情仍處高原期，台中幼兒園、國小的兒童疫苗接種，統計至昨天止，兒童施打莫德納疫苗共3萬7225人、施打輝瑞兒童疫苗共11萬3582人，總數已施打15萬807人，涵蓋率達77.73%。

令狐榮達表示，市府今天收到中央疫情指揮中心公文通知，施打第1劑莫德納疫苗滿4週的6至11歲兒童，可開始施打第2劑莫德納疫苗，有意願的家長即日起可洽各醫療院所預約施打，也可向就讀學校登記後，於18日、19日帶孩子前往校園快打站接種疫苗。

令狐榮達指出，市府已在全市擇定29所學校開設「校園兒童疫苗快打站」，各國小、幼兒園從昨天開始啟動造冊與意願調查，預估單日施打人數可達2萬9000人。

原本家長不能進入校園，令狐榮達說，這次可讓每名兒童由1名家長陪同施打疫苗，但要陪同兒童進入校園快打站的家長需打滿3劑疫苗且滿14天；此外，中央通知第2劑輝瑞兒童疫苗於22日起辦理接種作業，市府已啟動規劃，近日將盡速公布相關措施。

教育局主秘郭明洲指出，符合週末接種的兒童人數有2萬8624人，估每一快打站單日可施打1000人，全市29個快打站共可施打2萬9000人，各站將視各校或各幼兒園回報人數，彈性調整開站時間及決定19日開站與否。

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