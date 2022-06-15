再攔截BA.4、BA.5 羅一鈞：針對邊境人員考慮接種第4劑

國內再現BA.4、BA.5變異株！指揮中心代理發言人羅一鈞今天公布，新增26例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例，主要來源國為美國、德國和西班牙；目前累計共31例亞型變異株，包括7例BA.4、24例BA.5。

針對亞型變異株，羅一鈞也表示目前防治有兩大作為，一是邊境人員定期篩檢，二是評估是否針對邊境人員實施第四劑疫苗接種。

他表示，邊境部分針對機場港口人員施行定期篩檢，篩檢陽性工作人員評估國內感染機率，若可能是入境端被國外旅客傳染會做後續定序，研判是否有傳染可能性。另外，將針對邊境工作人員跟防疫旅館，提案請ACIP委員討論是否接種第四劑疫苗，若專家同意，6月即可施打第二次追加劑。

羅一鈞表示，國內境外移入個案中新增檢出6株BA.4及20株BA.5，個案分別為16例男性及10例女性，年齡介於10多歲至60多歲，入境日介於今年5月30日至6月5日。其中BA.4個案分別自美國及泰國各二例，澳洲、英國各一例；BA.5個案分別自德國六例，美國及西班牙各四例、新加坡三例，澳洲、南韓及薩爾瓦多各一例。

他表示，邊境檢出的主要來源國為美國、德國、西班牙，可以看到和國際上疫情攀升的國家類似。但除了歐美，邊境也攔截到新加坡、泰國、韓國等地入境的旅客，因此除了歐美，BA.4及BA.5有向外擴散到其他地區的狀況，但目前監測到攔截的病例都以無症狀、輕症居多。

國際上Omicron亞型變異株BA.4及BA.5分別於今年1月及2月首次於南非發現，研究顯示該二株病毒株均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力，今年4月至5月期間已於南非快速引發第五波疫情。

WHO於今年6月8日資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4 及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。此外，近期BA.5病毒株已造成歐洲地區葡萄牙疫情快速回升，且英國、法國近期疫情回溫亦評估與BA.4 及BA.5傳播有關；鄰近國家中紐西蘭、澳洲、新加坡、南韓及日本均有社區感染病例，香港近日發現有BA.4或BA.5境外移入個案，部分曾具社區活動史，可能造成社區傳播風險。依現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

接種疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，請民眾應儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。 羅一鈞今天公布，新增26例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例，主要來源國為美國、德國和西班牙；目前累計共31例亞型變異株，包括7例BA.4、24例BA.5。圖／指揮中心提供 羅一鈞今天公布，新增26例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確定病例，主要來源國為美國、德國和西班牙；目前累計共31例亞型變異株，包括7例BA.4、24例BA.5。圖／指揮中心提供

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