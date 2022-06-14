台東採購6.5萬劑「富樂」快篩發送240劑將全數回收

台東縣府日前向大鑫資訊公司採購，經食藥署審核通過的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，雖經測試無問題，但食藥署緊急命令業者全面回收，台東縣衛生局今將已發出240劑收回，並將此次購買試劑全數退回。

台東縣衛生局表示，縣府日前向業者購買快篩試劑於本月7日到貨，原預計先發放給關懷據點長者、第一線防疫人員、托嬰中心、寄養家庭及孕婦，但本月11日有外縣市發現富樂快篩試劑檢測異常，衛生局第一時間雖確認台東試劑與問題試劑批號不同，但為了保險也立刻停發試劑，並配合食藥署調查提供相關資料。

衛生局指出，本次購買的家用快篩試劑，目前仍未付款，已發放的240試劑也陸續回收，後續也依食藥署規定回收「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑」，如民眾仍有富樂快篩試劑，請盡速聯繫縣衛生局回收，衛生局將採購他牌家用快篩試劑，提供給相關對象使用。

台東縣政府日前採購6萬5000劑家用抗原快篩試劑，預計陸續發送各社區關懷據點及第一線醫護等，但民眾發現縣府所發放快篩劑，為台中、高雄市發放「檢測異常」同品牌「富樂」快篩試劑引發疑慮，縣府衛生局檢查相關批號確認同品牌，但為不同批號且檢測後都正常，但為保險起見立刻停發試劑。 台東縣政府日前採購的「富樂」快篩將全數回收。記者卜敏正／翻攝

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