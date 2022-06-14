入境居家檢疫明起3+4 陳其邁：自主防疫不得入高雄校園

國內從15日起入境居家檢疫放寬為3+4，3天隔離後4天自主防疫。高雄市長陳其邁在防疫記者會表示，境外學生自主防疫4天期間，不得進入校園。

中央流行疫情指揮中心宣布，6月15日零時起入境旅客居家檢疫將由「7+7」改為「3+4」，3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫。

陳其邁表示，境外學生入境居家檢疫3+4，自主防疫4天期間，不得進入校園，若有日常生活採買需求，快篩陰性可外出進行必要的採買，外出期間全程戴口罩，不可搭乘大眾運輸交通工具。

陳其邁說，在高雄市防疫旅館3+4者，為維護防疫旅館防疫秩序，自主健康管理4天期間，非必要不得隨意進出旅館。 國內從15日起入境居家檢疫放寬為3+4，高雄市宣布，境外學生自主防疫4天期間，不得進入校園。高雄市衛生局提供

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