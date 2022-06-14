染疫亡者火化前可停靈有儀式 黃珊珊：最快下周實施

針對新冠肺炎染疫亡者維持24小時火化，台北市副市長黃珊珊下午在議會答詢指出，中央來的公文還是盡速火化，但地方政府可以因地制宜，北市將在二殯火化場找一個空間，可以讓民眾在火化前有一個暫存停靈的空間，以簡單的儀式，送先人最後一程。

台北市議員陳建銘下午在總質詢中指出，目前中央是不是還是對染疫亡者維持24小時火化的規定？黃珊珊答詢說，中央的公文還是「盡速」，但讓地方政府可以因地制宜。

黃珊珊說，北市初步計畫，會在二殯找一個空間，讓民眾火化前有一個暫存停靈的空間，可以有簡單的儀式，送先人最後一程，下午會去現場檢查動線。

陳建銘說，這是要讓家屬可以見亡者最後一面？黃珊珊說，是，現在是從醫院端到火化前處理，透明屍袋下周就會來了，會有暫時的場地可以入殮。

陳建銘追問，能不能使用禮廳？在火化前封棺時，家屬可以把亡者的衣物放在棺木一起火化？黃珊珊說，可以，會有入殮的儀式，但地點是在外面，不用禮廳。

陳建銘，要和世大運一樣搭帳篷？但二殯有場地嗎？推進火化場還有一段距離？黃珊珊說，火化是在晚上8 點，火化的地方已經沒有其他民眾了，地點是利用火化場的停車場，動線檢查完後再公布。預計明天跟市長報告後正式公告，最快下周開始實施。

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