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3+4後四天有「門禁時間」嗎？ 指揮中心：非必要不外出

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙邱宜君王昭儀／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

入境檢疫「三加四」新制明天就要上路，後四天自主防疫期間快篩陰性可外出，但民眾關心是否有「門禁時間」，一定要在特定時間回到檢疫地點？對此，副指揮官陳宗彥表示，後四天自主防疫的原則是有快篩陰性且非必要不得外出；但對於何時回到檢疫場所則無正面回應。

陳宗彥表示，面對BA.4、BA.5變異株亞型，現在仍維持入境時登機前檢附48小時PCR檢驗證明，抵達台灣入境要先做深喉唾液PCR採檢，作為邊境把關。

至於「3+4」的檢疫措施，民眾可選一人一戶或到防疫旅館，以同一地點為原則檢疫。後四天採檢陰性可外出，但原則上要回到原本居檢場所，但非必要不外出，不是可以出去參加活動等，且全程要配戴口罩、保持社交距離。

可因商務履約上班、參訪、演講，但全程也要戴口罩、維持社交距離，若為商務履約到餐廳用餐，則需要獨立空間或與特定對象用餐才行。

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