有症狀不做快篩直接衝急診？ 醫師曝「真實原因」有夠傻眼

每個孩子都是爸媽心中的寶，不捨得孩子受苦是人之常情，但近日卻有一名急診科醫師透露，愈來愈多父母因為怕孩子「戳鼻子」會痛不忍下手，直接把孩子帶到急診，令他怒酸這些民眾是「快篩充足但我不爽篩」的刁民。

一名蘇姓急診科醫師在其臉書粉專「安東尼蘇的救命救急暗黑閒話」發文譴責，近日有愈來愈多民眾不做快篩就在大半夜衝急診，症狀卻只有喉嚨癢、身體有點痠痛、或些微發燒，讓醫護人員工作量倍增。他憤怒表示，「在五月時還沒這麼誇張，五月那時候在那邊哭快篩試劑不夠，現在快篩一堆你又不想篩了？」

蘇姓醫師指出常見的急診理由，「父母們怕小孩會痛，不忍自己下手然後要讓醫護當壞人」，不僅如此，他也不滿很多父母因不捨孩子苦鬧，在戳鼻子時未協助醫生將孩子抓好。

他諷刺這些民眾的心態就像喜歡「飢餓行銷」的消費者，「快篩不足的時候大家搶翻天，好不容易搶到就要跟風篩一下，然後貼在臉書IG上炫，現在退流行啦！便利商店一堆乏人問津」，他更痛批有人到急診還會像去景點觀光一樣發文炫耀，「兩條線也騙不了太多讚，乾脆去急診篩還可以打個卡對不對？我建議廠商要開始推出黑色快篩、哈囉Kitty花色快篩、或是時尚品牌聯名快篩了」。

這篇嘲諷值滿滿的貼文吸引近4千人點讚，許多醫護也跳出來發聲，一位醫師就勸家長們自己快篩最省事，「來醫院快篩還等比較久好嗎？等醫師有空，等醫師換裝，等檢驗科簽收、檢驗上機、確認報告、發報告，最快40-50分鐘才出來，自己戳，動手做只要15-20分鐘」。

許多網友也為醫護人員打抱不平，「是說快篩戳的位置明明只有2公分深，是在那兒捨不得啥啊？」、「我家12歲小犬都被我訓練下學會自己戳鼻子了，到底是在捨不得三小朋友啦！」、「我只看到20年後的台灣，會多出一堆連讓小孩忍受一點點疼痛或委屈都會手軟的寶媽寶爸養出來的媽寶男或媽寶女」、「篩一次收2000就會自己篩了」。

商品推薦