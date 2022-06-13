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染疫逝遺體按第五類法傳規定 陳宗彥：不會更改

中央社／ 台北13日電
指揮中心副指揮官陳宗彥。聯合報系記者楊雅棠／攝影
指揮中心副指揮官陳宗彥。聯合報系記者楊雅棠／攝影

確診者遺體火化爭議未平息，指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，考量公共衛生、火化量能等，按第五類法定傳染病規定處理、不會更改，強調主管機關及業者都會妥善處理。

衛生福利部疾病管制署2020年1月15日起將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）列為第5類法定傳染病，明定確診個案死亡24小時內須通報當地主管機關，希望儘速火化或經衛生機關報准後深埋，但未要求24小時內完成。

有關確診病歿者火化時機及瞻仰遺容，及陳宗彥今天下午疫情記者會中表示，各界都是希望讓家屬得到安慰，配合公共衛生進行處理，相關指引訂得很清楚，包含清潔消毒程序等，在醫院確診的個案，以2層屍袋處理，屍袋不能再度解開，建議儘速送火化。

陳宗彥說明，以24小時為原則處理，主因與各縣市殯葬設施量能不同，台灣社會習俗會有好壞日之分有關，希望兼顧工作人員、家屬等各方面安全性，相信地方殯葬主管機關及業者都會妥善兼顧往生者的尊嚴，如果還有做不好、做不夠的地方，已要求妥善處理。

有媒體詢問，各國對確診病逝者後事處理，跟台灣有落差，是否曾參考其他國家模式，陳宗彥認為，各國對傳染病防疫定義本就不同，外界提到的新加坡對「確診者遺體守靈3天」，事實上是當地平時喪葬習俗，並非因應疫情制定，但新加坡同樣也是封存後就不能再打開。

陳宗彥說，日本、韓國確診遺體處理也是偏向兼顧公共，建議儘速處理。台灣是根據第五類法定傳染病規定，考量公共衛生、火化場量能等處理，以利地方殯葬主管機關、業者適當運作，制定相關指引。「按照第五類法傳規定，目前不會更改。」

國內染疫死亡趨勢持續受關注，中南部染疫死亡仍在高峰，有專家預估一週後死亡數據可望下降，指揮中心疫情監測組組長周志浩說，重症或死亡都是疫情落後指標，越快下降越好，會持續觀察走向。

至於屬於重症或死亡高風險族群所在的住宿型機構，據統計，今年截至昨天下午，共有1474家出現住民或工作人員確診情況，累計7445名工作人員確診、28048名住民確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，相關中重症跟死亡數據正在搜集中，預計未來每週定期公布。

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