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入境檢疫3+4新制6月15日上路 同一地點完成為原則

中央社／ 台北13日電

入境檢疫3+4新制15日上路，指揮中心今天再度強調，所有抵台旅客適用，維持一人一戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。

中央流行疫情指揮中心11日宣布，15日起抵台的航班旅客，入境檢疫將從7天減為3天並接續4天自主防疫，每週限額2.5萬人次。

針對是否會進一步放寬，指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，由於新制15日才上路，屆時除觀察實施情況，也會納入社區疫情穩定程度、國際疫情演變等因素綜合評估。

至於是否會有監測時間，陳宗彥說，隨時機動調整。

媒體詢問每週限額2.5萬人次考量為何。陳宗彥說，台灣不是第一個入境總量管制的國家，澳洲已經實施2年，近期日本邊境放寬也是以總量處理。

陳宗彥表示，目前一週入境人數約1.8萬上下，加上考量機場唾液採檢量能、確保國內醫療體系運作等，因此每週限額2.5萬人次，會請民航局協調各航空公司處理。

陳宗彥說，2.5萬與1.8萬之間還有約7000人次的空間，會隨時觀察，若入境旅客人數有明顯成長，將再根據國際疫情檢討。

陳宗彥指出，3+4以入境日為第0天起算，進行3天居家檢疫期滿後，接續4天自主防疫，選擇一人一戶或是防疫旅宿時，以在同一地點完成為原則，若後4天因為工作、商務履約等需要外出，必須提出2日內快篩陰性證明。

對於外界質疑後4天可上班但不能回家，陳宗彥說，無論是幾天，居家檢疫期間就是不能外出，至於後4天旅客若必須出去工作，就必須提供快篩陰性給旅館業者確認才能外出，管理上與原來並沒有太大差別。

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