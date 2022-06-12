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入境放寬3+4「類鬆綁」藏玄機 他怒批圖利1行業：8晚住好住滿

聯合新聞網／ 綜合報導
中央流行疫情指揮中心今日宣布，自今年6月15日零時起，入境檢疫天數從現行7天改為「3+4」，圖為桃園機場入境旅客前往搭乘防疫計程車。記者季相儒／攝影
中央流行疫情指揮中心今日宣布，自今年6月15日零時起，入境檢疫天數從現行7天改為「3+4」，圖為桃園機場入境旅客前往搭乘防疫計程車。記者季相儒／攝影

中央流行疫情指揮中心15日放寬邊境檢疫措施，所有入境旅客居檢方式從「7+7」改為3天居家檢疫及4天自主防疫，被視為一大鬆綁。不過近日卻有網友在PTT爆料，新「3+4」檢疫政策彷彿在玩文字遊戲，事實上仍得在防疫旅館待上8天，掀起熱議。

原PO指出，朋友是馬來西亞華僑，疫情關係在台灣受困兩年，5月底終於返鄉預計下週返台，於是開始研究居家檢疫，恰好邊境檢疫措施放寬，改為「3（居家檢疫）+4（自主防疫）」。

不過卻發覺政府再度提出一個新名詞——「自主防疫」，而非沿用先前的「自主健康管理」。比較兩者差異，「自主防疫」多了一項規範，必須於「同一地點」完成居家檢疫及自主防疫，且實際和防疫旅館確認資訊後了解，所有房型預約機制全部維持「7+7」的8天住房專案，意即仍只能8個晚上「住好住滿」。

現行防疫旅館網頁同樣寫上「須於同一地點進行3+4」，並要求預定8晚防疫旅館住宿。圖／翻攝自AsiaYo訂房網站
現行防疫旅館網頁同樣寫上「須於同一地點進行3+4」，並要求預定8晚防疫旅館住宿。圖／翻攝自AsiaYo訂房網站

原PO表示，感覺好像有鬆綁，實際上則是換湯不換藥。「自主防疫」四天可以上班 、參訪 、演講 、開會，卻不能回家睡覺（除非能夠一人一戶），讓原PO不禁大酸原來是「類鬆綁」、「有沒有圖利業者的嫌疑啊？」

對此，不少網友也表示，「就是強迫付錢養旅館阿」、「自主健康管理和自主防疫根本是笑話」、「後面四天要同地點根本沒意義啊」、「你白天去哪都可以，那住哪裡到底差在哪」、「不要再創造新名詞了」。

新冠肺炎 居家檢疫 自主防疫 防疫旅館 PTT 疫情

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