說比做得好？ 防疫政策10大民怨排行榜

民眾最不滿意哪項防疫政策？

2022年九合一大選即將開打，防疫政策將會是民眾檢視政府施政能力的重點項目。國內疫情爆發至今兩年多的時間，台灣從疫情初期的防疫資優生，到現在歷經了口罩之亂、疫苗之亂、快篩試劑風波等等，不僅引起許多疑問和討論，政府的超前部署更受到檢驗與考驗。

民眾期待的政府是能從過去事件、案例獲取相關經驗，讓防疫之路走得更順、更穩，而非步上冤枉路。當清零不再，與病毒共存成為未來的目標時，政府是否已有萬全準備？是否擬妥配套措施？防疫政策上任何一個小改變，都會與民眾健康、生活息息相關。

因為本土疫情嚴峻全民關注防疫政策，台北市大安文山區議員參選人高揚凱委託《網路溫度計民調中心》調查，針對台北市民眾「中央政府自4月起開始採取『與病毒共存』防疫方式，請問對中央政府事前準備快篩、疫苗、藥物、治療等表現滿不滿意？」進行民意調查，做了500份台北市民電訪與網路問卷573份，共1073份有效樣本（信心水準95%，抽樣誤差為±3.00%以內），得知防疫十大民怨。

帶您來看看調查結果顯示，民眾最不滿意的究竟是哪10項防疫政策？



No.1 快篩試劑準備不足

根據《網路溫度計民調中心》調查〈中央政府防疫表現需要改進的項目〉結果顯示，最多人認為「快篩劑準備不足」需要改進，有48.5%的台北市民眾認為政府提供的快篩不足。不少人都有排隊買快篩試劑的經驗，尤其是快篩試劑實名制開賣初期，甚至未到開賣時間，藥局外已是滿滿人潮，形成另類群聚現象。4月28日開賣首日，實名制系統更是一度大塞車。政策實施一週之後，雖然部分區域貨量較緩解，但仍有民眾清晨5點就排隊搶買快篩試劑，有不少民眾氣炸，直呼「沒時間排隊」、「真正需要的人買不到」等等。

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image source： 網路溫度計

No.2 醫療照護人力短缺

民怨第二高的項目是「醫療照護人力短缺」，33.4%的人認為許多醫院醫療人力不足。日前中央為改善照護人力短缺的問題，下令地方醫院將專責病房「護病比」從原先1：5調整為1：9甚至到1：15，引發基層強烈反彈。為了補足人力缺口，亞東醫院則是開出時薪高達625元的職缺，並且限「確診過」的康復者來應徵，主要負責照顧確診病人的生活起居。亞東醫院希望藉由高薪吸引照護人員，盡力補足人力不足問題，減緩醫護面臨的龐大壓力。

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No.3 政策宣導混亂

第三多人不滿的項目是「政策宣導混亂」，32.6%的人認為許多政策宣導混亂。為了因應疫情，中央拋出防疫政策「3+4」，而疫情相對嚴峻的台北市，市長柯文哲則提出「軟性封城」的想法；幾乎同一時間，新北市長侯友宜也喊出「居隔轉型」的方案，對於這些政策的內容，很多民眾都是一問三不知。



另外，隨著疫情變化，滾動式調整防疫政策，陸續推出「居家檢疫、居家照護、居家隔離、自主健康管理」，一系列的防疫新名詞，很多人看了一頭霧水，不僅難以在第一時間確切了解細節，更令憂心的是若民眾不了解定義，隔離期間誤出門，恐怕就會觸法。

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No.4 輕症治療藥物準備不足

第四名引發民怨的項目是「輕症治療藥物準備不足」，32.5%的人認為政府在輕症治療藥物準備不足。以糖尿病及洗腎患者為例，受限藥物交互作用，僅能使用「莫納皮拉韋」，但絕大部分的診所及核心藥局只備有「倍拉維」，恐怕會致延誤用藥時間點。此外，很多長期臥床的確診者或長照機構住民無法吞藥丸，只能吃「莫納皮拉韋」，萬一這類民眾染疫了，還得一家家致電藥局詢問才知哪裡有藥，對於染疫者以及照顧者來說，相當不便。

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No.5 政策缺乏規劃不斷變動

第五名為「政策缺乏規劃不斷變動」，31.8%的人認為政策不斷變動，民眾無所適從。疫情爆發至今，民眾期待政府可學習過去的經驗，讓未來防疫政策改善，而非擾民。但近期的居家隔離政策一再轉變，引爆防疫保單爭議，包含家長陪同居隔、保險業拒絕重複投保、居家隔離理賠混亂，民眾最直觀的不滿感受就是「既然投保繳錢了，為何無法獲得應有對待和理賠」。防疫保單這把火，燒了好幾天，主管單位金管會，甚至還被認為有替保險業解套之疑慮。

此外，教育部先前實施國高中「九宮格」停課原則，受到外界嚴厲批評，後來才順應民意取消「九宮格」匡列停課方式。

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image source： 蔡易餘辦公室

No.6 地方政府溝通不良

第六多人認為不滿意的選項是「地方政府溝通不良」，25.4%的人認為中央與地方溝通不良。屬於疫情重災區之一的新北市，確診人數不少，多次向中央反映「確診個案自主回報疫調系統」開立電子居隔單卡卡，不少民眾反應有被拖延到。新北市表示多次向中央反應系統問題，為了居隔單，市長侯友宜更是在臉書砲轟：「是不是接通了電話，卻捂住了耳朵？請你應該下來到第一線看看，你才知道問題的所在。」對此，疫情指揮中心指揮官陳時中回應 :「聽電話把耳朵摀住是沒有必要的」，並且強調 :「我都有聽市長、局長給我的電話。」

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No.7 1922防疫專線時常佔線

第七多人不滿的項目是「1922時常佔線」，24.3%的人認為1922防疫專線常呈現滿線狀態，根本打不進去。隨著確診數量暴增，導致1922防疫專線人員忙翻，民眾抱怨電話根本打不進去，就算打進去也沒人接。再加上疫情延燒之際，許多人心情壓力大，當訴求、疑惑無法獲得解答時，可能就會把1922防疫專線當作情緒發洩或抱怨的對象，種種原因之下，使得防疫專線人員人力難以補足，招聘相當困難。為了解決燃眉之急，向國防部尋求協助，因此國軍投入數百名人力，協助1922諮詢專線，甚至要求遴選需具大學學歷、電腦專才、EQ高、耐罵不回嘴的士官兵。

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No.8 未傾聽基層意見

第八名為「未傾聽基層意見」，24.1%的人認為在防疫過程中，中央未傾聽基層意見。政府4月頒佈「防疫台灣新模式」，要朝向與病毒共存模式，引起不少基層民眾和專家學者存疑，認為時程似乎可再緩緩。本土疫情爆發之後，家長們擔心孩童沒疫苗可打，恐造成大規模感染。雖然，3月底時有專家認為5歲到11歲兒童疫苗接種資料不全，暫不建議兒童族群接種新冠疫苗，但也因為本土疫情擴大、民怨炸鍋，4月17日食藥署才通過6至11歲莫德納半劑量兒童疫苗的緊急使用授權，而當時輝瑞BNT兒童疫苗尚未通過EUA，疫苗仍在採購談判中。雖然後來談判成功，但兒童BNT交貨時程出現延期，政府買兒童BNT卡關，讓不少人當時紛紛許願郭台銘再度出面幫忙買。

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image source： 台北市政府

No.9 重症病床不足

第九名引發民怨的項目是「重症病床不足」，23.4%的人認為沒有足夠的病床收治重症患者。基隆2歲確診童高燒42.4℃，詢問了5家醫院都難收治，最後轉送榮總，仍不治死亡，引發外界質疑醫療量能已經不堪負荷了嗎？對此，醫療應變組副組長羅一鈞表示，醫療量能尚充足，北部各大醫院都有空床。但針對指揮中心的這番說法，醫師職業工會秘書長陳亮甫則直言回應，關鍵問題是人力不足，並指出雙北地區醫療資源已接近滿載，主要原因就是人力不足的問題。

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No.10 輕症治療資源不足

第十名民眾不滿的是「輕症治療資源不足」，20.9%的人認為染疫輕症的治療資源不足。口服抗病毒藥物是治療輕症患者的最佳方式，但一開始不少輕症患者不符使用口服抗病毒藥物的條件，只能尋求中藥「清冠一號」，造成各地缺貨頻傳。此外，指揮中心下令將專責病房護病比，要從原來「1：5」最高膨脹到「1：15」。消息公布之後，引發醫護團體不滿，表示這項規定會造成護理人力照護負荷增加，醫護團體更是大動作到疾管署前抗議護病比過重。後來陳時中在與基層討論後，裁定護病比維持1：5，不得超過1：7。

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image source： 台灣醫療工會聯合會





image source：《網路溫度計-民調中心》

分析說明：

本研究資料由台北市大安文山區議員參選人高揚凱委託，《網路溫度計民調中心》進行調查，調查時間為2022年5月22日至2022年5月29日，調查方法為網路問卷、電話訪問方法，抽樣方式為簡單隨機抽樣，共計完成有效樣本1073份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。

本文所調查之結果，僅反映受訪民眾的整體意見，不代表本單位立場。



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