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旅行社組團出國何時開放？陳時中：後續加快腳步機會大

聯合報／ 記者沈能元許政榆陳雨鑫王昭儀／台北即時報導
陳時中說，主要是目前沒有觀光旅遊，但會進行邊境總量管制。圖／指揮中心提供
陳時中說，主要是目前沒有觀光旅遊，但會進行邊境總量管制。圖／指揮中心提供

因應6月15日開放邊境及入境管制，外界關心，9月是否有希望讓旅行社組團出國，邊境鬆綁新制可以早開放嗎？指揮中心指揮官陳時中說，6月15日新制是指所有入境的人，所以入境者在下周三零時後，但早進來也沒關係，進來再取消7天自主健康管理，前面7天改成3+4天。

至於觀光旅遊是不是可以縮短時間，陳時中說，主要是目前沒有觀光旅遊，但會進行邊境總量管制，而入境的原因沒辦法管，只要是合法進來，就是要符合3+4天規定。而開放後多少會帶來一些染疫或擴大疫情，可是現在施打疫苗及自然感染人數多，依據原來的防疫規定相對是安全的，但還是要一步步往前走。

陳時中說，近2年來防疫都是在「摸著石子過河，謹慎地走」，邊境管制居家檢疫從一開始的14天，降低為10天、7天，現在為3+4天是很大的一步，同時也進行人員管制，希望每周限制2.5萬人、目前每周入境約1.8萬到2萬人，現在會再增加7千人等，希望防疫計程車、旅館等量能上軌道，一步成功，後續加快腳步的機率大，但還是一步步走。

國籍航空機組員返台簡疫措施。圖／指揮中心提供
國籍航空機組員返台簡疫措施。圖／指揮中心提供
自主防疫期間防疫規範。圖／指揮中心提供
自主防疫期間防疫規範。圖／指揮中心提供
入境居檢天數放寬。圖／指揮中心提供
入境居檢天數放寬。圖／指揮中心提供

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