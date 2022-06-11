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入境檢疫天數放寬為3+4天、所有人都適用 6月15日零時起上路

聯合報／ 記者沈能元許政榆陳雨鑫王昭儀／台北即時報導
指揮中心自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施。圖／指揮中心提供
指揮中心自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施。圖／指揮中心提供

考量國際及國內疫情及防疫與醫療量能，促進經濟及社會活動與國際必要交流， 指揮中心表示，自6月15日零時起，為航班表定抵台時間，目前初期以每周2.5萬人次為原則，同步放寬邊境檢疫措施。包括取消原7天居家檢疫及7天自主健康管理規定，改為入境日為第0天，進行3天居家檢疫仍有電子圍籬管制，以及檢疫期滿後接續4天自主防疫。而全部來台旅客應持有表定航班時間前2日內的COVID-19核酸檢驗報告。

指揮中心指出

一、檢疫天數及處所：

(一) 入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，取消原7天自主健康管理。

(二) 於自主防疫期間，應遵守之防疫規範：

1. 非必要不可外出。

2. 自主防疫期間若要外出，需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。

3. 自主防疫期間外出全程戴口罩及保持社交距離。

4. 商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程戴口罩及保持社交距離。

5. 上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。

6. 避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

7. 商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

8. 非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

(三) 檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

二、檢測措施：

(一) 來臺旅客應持有表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗報告。

(二) 病毒核酸(PCR)檢測：入境時(第0天)，於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

(三) 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

三、入境至檢疫處所交通工具：除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。

四、入境人數總量管制：初期以每周2.5萬人次為原則。

五、開放轉機：交通部民航局規劃來臺轉機方案及落實防疫管控措施。

指揮中心再次強調，邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，請民眾務必遵守檢疫期間相關事項，共同維護國內社區安全。

指揮中心自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施。圖／指揮中心提供
指揮中心自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施。圖／指揮中心提供
指揮中心自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施。圖／指揮中心提供
指揮中心自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施。圖／指揮中心提供
指揮中心自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施。圖／指揮中心提供
指揮中心自6月15日零時起放寬邊境檢疫措施。圖／指揮中心提供

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