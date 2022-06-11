2歲女童確診後20天出現MIS-C 耳朵、大腿疼痛住院治療中

國內出現多起兒童感染新冠病毒出現孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案。台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅今分享收治2例兒童MIS-C個案，其中一名2歲女童確診後隔20天，再度出現高燒，除了嘔吐、肚子痛以外，甚至還出現耳朵痛、大腿痛等症狀。

疾管署今上午舉行「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」，小兒感染科醫師呂俊毅說，他先前收治一名2歲女童，5月12日確診，當時有發燒、咳嗽、腹瀉等，症狀緩解後，隔20天又再發燒到40度，且除了嘔吐、腹瀉、肚子痛以外，還出現耳朵痛，大腿痛。

呂俊毅表示，該名2歲女童出現症狀，外觀表現疑似川崎症，包括發燒、結膜炎、草莓舌、頸部淋巴結腫大、皮疹等，後續給予免疫球蛋白、類固醇及單株抗體，目前還在醫院治療中。

他說，起初活動力不錯，但MIS-C可能突然休克，相較川崎症較少發生休克，臨床上需要注意。

另一名10歲男童，4月27日確診，當時僅發燒2天，後續沒有任何不舒服，過了1個月到5月28日又發燒到39.7度，出現肚子痛、腹瀉、嘔吐，眼睛結膜發炎、嘴唇紅且乾裂、脖子淋巴結腫大，沒多久血壓偏低、出現休克，緊急收住院，其臉部、手肘出現紅疹。

呂俊毅表示，該名男童確診後引發MIS-C多重器官異常表現，心臟、肝臟、胰腺、凝血、結膜炎、皮疹、頸部淋巴結病以及休克，後續給予免疫球蛋白跟類固醇治療。MIS-C臨床治療需觀察一段時間，不要太快停藥。

呂俊毅指出，MIS-C身體多重器官系統發炎症狀表現，較容易好發在兒童確診後2至4周（6周），以5至11歲且男童略多，表現類似川崎症但不完全相同，MIS-C以發燒1至3天以上，且合併至少2個器官系統異常，容易休克等症狀表現。

呂俊毅表示，兒童確診後出現MIS-C，與新冠肺炎確診有關，但與新冠肺炎造成嚴重度無關，國外研究帶有某些基因者較容易出現MIS-C，表現以腸胃道症狀如腹痛、嘔吐、腹瀉等最常見，此外也可能有頭痛、脖子僵硬、幻覺、異常行為等，以及心搏過慢等表現。 台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅指出，MIS-C較容易好發在兒童確診後2至4周（6周），以5至11歲且男童略多，表現類似川崎症但不完全相同，MIS-C以發燒1至3天以上，且合併至少2個器官系統異常，容易休克等症狀表現。圖／取自網路

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