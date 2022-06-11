確診死亡火化時限引爭議 是否應「儘速」網友意見兩極

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週「確診死亡個案火化議題」話題的網路聲量，帶您了解相關議題的討論聲量與看法。

疫情期間，為降低染疫風險，針對確診者死亡個案，過去地方殯葬業者多以24小時內火化的原則執行，造成許多親屬難以見到家人最後一面，然而中央流行疫情指揮中心日前澄清並無明文規定確診遺體火化時限，相關話題引發民眾密切討論。

僅要求確診遺體「儘速」火化 規範不夠明確引網友質疑

確診死亡個案火化議題 近一週討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

6月2日，疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會中回覆提問，說明根據現行傳染病防治規定，「並未要求新冠死者24小時內火化，而是必須通報。」，由於說法與部分網友經歷有出入，引發廣泛討論，如「都死多少人了，現在才宣布不用24小時內火化？」、「多少人因此見不到自己親人最後一面」等。

而針對同一議題，國民黨立委洪孟楷於6月4日提出質疑，要求疫情指揮中心需釐清責任，並擬定明確火化時限，相關新聞引發網友正反意見，如「2年前沒疫苗致死率那麼高，當然希望能儘速處理，現在致死率又不高，幹嘛吵這個」、「兩年沒更新公告，所以是公告的錯，還是大家認知的錯？」。

隨著話題備受社會大眾關注，6月5日行政院長蘇貞昌也指示指揮中心「應與地方政府和業者多多溝通」，找出保障業者健康與顧及家屬情感的作法，而疫情指揮中心指揮官陳時中則在當日的記者會上出示公文正本，重申「僅要求須在24小時內通報，遺體儘速處理」，並無明確規定火化時限，對此殯葬業者則呼籲指揮中心需早日訂定明確規範，後續相關討論持續發酵。

確診遺體是否該「儘速」火化？ 網友正反觀點一次看

確診死亡個案應「儘速」火化？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

關於確診死亡個案的遺體是否應「儘速」火化，許多網友存有不同看法。支持儘速火化的網友主要仍是基於「防疫」考量，例如從「殯葬業者」的角度出發，由於病毒在個案過世後可能仍有殘存，一旦允許遺體久置，從業人員的染疫風險則可能大增，故說道「不然是要放幾天、放哪裡？難道不該替殯葬業者減低風險？」。另外也有網友從「國際趨勢」的角度分析，提及「疫病死亡24小時火化是對的政策，巴西也是這樣，在中國那處理更快，那是沒辦法的事」，主要擔心確診遺體可能造成病毒傳染的風險。

而另一派不支持的民眾除了多認為親屬會因此無法見到最後一面，「情感上難以接受」外，也針對現行防疫政策提出看法，如當前防疫政策既然已朝向共存邁進，關於遺體的處置規定也應「同步放寬」，就有網友提出「現在疫情跟過往不同了，有沒有調整的可能性？」，另有民眾則是針對現行規定的「儘速」二字定義有所疑慮，指出「儘快只是一個模糊的用詞，容易讓人民誤解。」仍希望指揮中心能早日提出足夠明確且可供依據的規範。

在逐漸與疫情走向共存的時代，要如何從防治傳染風險和民眾情感間取得平衡，讓民眾與業者皆有規可循，避免糾紛、困擾，是當前政府需謹慎處理的重要課題。

觀看原文→https://bit.ly/39fbCgo

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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