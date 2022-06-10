快訊

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

5歲至11歲兒童接種疫苗間隔縮短 ACIP開會討論

中央社／ 台北10日電
因應COVID-19疫情嚴峻，有專家建議5歲至11歲兒童接種疫苗間隔應從12週縮短至4週或8週。圖／聯合報系資料照片
因應COVID-19疫情嚴峻，有專家建議5歲至11歲兒童接種疫苗間隔應從12週縮短至4週或8週。圖／聯合報系資料照片

因應COVID-19疫情嚴峻，有專家建議5歲至11歲兒童接種疫苗間隔應從12週縮短至4週或8週。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，今天下午將召開ACIP會議討論此事。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入高原期，為降低兒童重症、死亡風險，中央流行疫情指揮中心5月開放5歲至11歲兒童接種疫苗，可選半劑莫德納疫苗或輝瑞兒童疫苗。

不過，近日有專家指出，考量疫情嚴峻，建議將疫苗接種間隔從現行12週縮短為4週或8週。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，今天下午將召開「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）會議討論此事。

新竹一名男童日前確診為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），他不僅出現發燒等症狀，閉眼時還出現幻覺，看到招財貓向他招手；指揮中心指揮官陳時中說，任何病症都可能出現視覺的幻覺等類似情形，不必太過渲染。

因應疫情升溫，指揮中心5月請長照機構針對染疫長者就地留置，也提供相關防疫津貼。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至目前，染疫死亡個案中約有27%是長照機構住民；至於津貼發放方面，羅一鈞強調，申請造冊流程最近就會發出，也會追溯至4月、5月來發放，不會有領不到的問題。

另外，指揮中心針對醫院祭出每天新台幣5000元津貼，希望補助醫院聘請護佐，進入專責病房照顧確診病患，長照機構疑似因此出現離職潮。

陳時中說，據目前了解，從現職轉到醫院服務的人數並不多，畢竟長照機構工作是長期的，醫院則是短期的，相信大家會衡量長短期工作保障，醫院內本來就有一些有經驗的人員，未來也會儘速加入醫療照護行列。

新冠肺炎 莊人祥 MIS-C

延伸閱讀

回應「1922不具公權力」說法 劉和然反酸陳時中

國內染疫死亡翻倍為全球第二快？ 陳時中：黑數亂比一通

稱1922沒公權力遭批甩鍋 陳時中：有些立委明知故問

6月底解散指揮中心選台北市長？ 陳時中：兩個都沒考慮

相關新聞

確診死亡火化時限引爭議 是否應「儘速」網友意見兩極

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週「確診死亡個案火化議題」話題的網路聲量，帶您了解相關議題的討論聲量與看法。

5-11歲打疫苗間隔 縮為4周

今年染疫人數逼近二六○萬人，兒童重症已累計四十四例、十七死，指揮中心昨宣布，五到十一歲兒童新冠疫苗施打間隔從原本十二周縮...

等嘸津貼跳槽 長照機構爆離職潮

避免壓垮醫療量能，衛福部五月起要求住宿型機構，若住民染疫輕症、無症狀，優先「就地隔離安置」及「集中照護」，更承諾只要照顧...

謝長廷：一旦開放觀光就不應該隔離

駐日代表謝長廷今天與台灣駐日媒體茶敘時，被問及台灣何時開放外國人觀光問題。他表示，他不能代答，但基本上須疫情下降才可能開...

驚！問題快篩代理商另獨家搶得高雄9500萬快篩標案

高市議員李雅靜今天質疑高市衛生局快篩採購案僅一家投標，得標卻是另家廠商，莫非有標案黑數存在？高市衛生局下午在防疫會議回應...

少了C線！富樂快篩試劑台中疑出包 高雄市民明起到月底可換貨

台中市贈送富樂Flow Flex快篩試劑給高風險、接觸群眾多等的第一線人員，傳出測試線(C線)滴進試劑後無法吸收，發生瑕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。