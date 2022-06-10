5歲至11歲兒童接種疫苗間隔縮短 ACIP開會討論

因應COVID-19疫情嚴峻，有專家建議5歲至11歲兒童接種疫苗間隔應從12週縮短至4週或8週。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，今天下午將召開ACIP會議討論此事。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入高原期，為降低兒童重症、死亡風險，中央流行疫情指揮中心5月開放5歲至11歲兒童接種疫苗，可選半劑莫德納疫苗或輝瑞兒童疫苗。

不過，近日有專家指出，考量疫情嚴峻，建議將疫苗接種間隔從現行12週縮短為4週或8週。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，今天下午將召開「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」（ACIP）會議討論此事。

新竹一名男童日前確診為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C），他不僅出現發燒等症狀，閉眼時還出現幻覺，看到招財貓向他招手；指揮中心指揮官陳時中說，任何病症都可能出現視覺的幻覺等類似情形，不必太過渲染。

因應疫情升溫，指揮中心5月請長照機構針對染疫長者就地留置，也提供相關防疫津貼。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，截至目前，染疫死亡個案中約有27%是長照機構住民；至於津貼發放方面，羅一鈞強調，申請造冊流程最近就會發出，也會追溯至4月、5月來發放，不會有領不到的問題。

另外，指揮中心針對醫院祭出每天新台幣5000元津貼，希望補助醫院聘請護佐，進入專責病房照顧確診病患，長照機構疑似因此出現離職潮。

陳時中說，據目前了解，從現職轉到醫院服務的人數並不多，畢竟長照機構工作是長期的，醫院則是短期的，相信大家會衡量長短期工作保障，醫院內本來就有一些有經驗的人員，未來也會儘速加入醫療照護行列。

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