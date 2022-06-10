整理包／「長新冠」9種症狀、怎麼吃能預防？6大QA一次懂　　　　　　　　　

全台新冠肺炎疫情仍處於高原期，本土累計250多萬人確診，隨著越來越多人染疫，後遺症問題也將陸續浮現。中央流行疫情指揮中心指出，目前國內有108家院所設染疫康復者整合門診，籲染疫後出現不適應前往就診。聯合新聞網整理6大QA，帶您一次了解什麼是「長新冠」，以及該怎麼吃能幫助預防。

Q1：什麼是長新冠？

根據世界衛生組織WHO的資料，大多數感染新冠病毒的人會完全康復，但有證據表明大約10%至20%的人，在從最初的疾病中恢復後會經歷各種中長期影響，這些中長期影響統稱為新冠後遺症（post COVID-19 condition）或長期新冠（long COVID）。

此外，根據美國疾病管制與預防中心CDC定義，新冠長期症狀、長新冠、急性新冠後症狀、SARS CoV-2急性感染後遺症 (PASC) 、新冠長期影響和慢性新冠也都是指稱新冠後遺症。

Q2:長新冠症狀有哪些？

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，七八七人常見九大後遺症，分別為呼吸道、掉髮、紅疹、憂鬱、焦慮、失眠、心悸、胸痛，以及國外常討論的腦霧等神經認知功能症狀等。

「長新冠」症狀有哪些。指揮中心提供

Q3：哪些人染疫後容易出現長新冠？

美國CDC研究發現，確診後曾住院或重症患者、確診前患有其他慢性疾病者、未接種新冠疫苗者、在確診期間或之後曾出現多系統發炎症候群（MIS-C）患者，以及受到醫療資源不均影響的弱勢族群，都比較容易出現後遺症。

Q4:目前台灣有多少人出現長新冠？

衛福部今年2月開設「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，截至6月8日已有108家院所參與，其中41家醫院，共收案787人，收案醫院縣市及人數分布以台北市420人、新北市201人最多。

Q5:染疫康復後出現長新冠，有何管道可求助?

健保署與衛福部共同推動「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，提供確診解除隔離後6個月內之康復者，跨科別「整合門診」及「住院整合照護」服務，照護期限為6個月。只要掛一次號，就能由跨科別醫師看診。

Q6:哪些食物可幫助防止長新冠?

不少確診者康復後，身體仍出現頭痛、胸痛、失眠，甚至腦霧等問題，對此營養師楊哲雄就在臉書「好食課」，分享幾項重要營養素及食材，幫助民眾預防長新冠。

營養師楊哲雄就在臉書「好食課」，分享幾項重要營養素及食材，幫助民眾預防長新冠。

•糙米、肝臟：維生素B1、B6、B12及葉酸參與身體代謝及神經功能的維護，可多吃糙米、全麥、肝臟等食材，或補充維他命B群來補充營養。

•芭樂：維生素C可減少體內發炎情形，幫助改善胸悶、喉嚨痛及肌肉酸痛等不適，其他富含食材包含奇異果、小番茄、木瓜、青椒、苦瓜。

•杏仁：維生素E具抗氧化及抗發炎能力，可幫助清除自由基，減少氧化壓力造成的傷害。

•日曬乾香菇：維生素D可調節免疫系統，幫助我們增強免疫力，預防二度感染，可藉由多出門曬曬太陽，由自體生成維生素D。

•青椒：木犀草素能抑制神經發炎，減緩認知能力下降。

•洋蔥：槲皮素調節免疫，可抑制促發炎細胞激素的生成，促進體內抗發炎反應。

•鮪魚：維持免疫系統正常功能，缺乏硒會導致免疫力降低，容易有二度感染，或病毒於體內感染更為嚴重，其餘富含食材包含糙米、巴西堅果、牛肉、蛋。

•牡蠣：鋅幫助提升免疫，保護細胞免於發炎損傷，且能促進組織修膚，其餘富含食材包含甲殼類、南瓜籽、牛肉、糙米。

•鮭魚：ω-3脂肪酸助減緩發炎反應及紓解壓力，改善肌肉酸痛等不適，其餘食材可吃秋刀魚、鯖魚、核桃、亞麻仁油、魚油。

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