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北市14醫院設康復者特別門診 整合治療長新冠

中央社／ 台北9日電

北市COVID-19疫情趨緩，衛生局今天表示，考量部分康復者持續出現胸痛、呼吸困難、睡眠障礙等症狀，可能與長新冠後遺症有關，有14家醫院開設特別門診，跨科整合提供治療。

台北市衛生局今天下午舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，衛生局專門委員紀玉秋表示，疫情逐步趨緩，今天新增5129例本土個案，目前居家照護人數為4萬1124人，居家隔離人數5056人。

紀玉秋指出，因應部分染疫康復者持續出現胸痛、超過12週疲倦、呼吸困難、認知功能障礙、睡眠障礙等症狀，可能與「長新冠後遺症」（新冠長期症狀，Long COVID）有關，共有14家醫院針對康復者開設特別門診，提供跨科整合治療。

14家醫院包含三總、北榮、國泰、宏恩、馬偕、振興、北醫、萬芳、台大及聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、陽明院區、中興院區、和平婦幼院區。

紀玉秋說，醫院名單及診次時間等相關資訊可至台北市COVID-19防疫專區及中央健康保險署網站查詢，並至各醫院網站預約掛號就醫。

紀玉秋提醒，雖然新增確診人數下降，民眾仍應遵循防疫規範，勤洗手、戴口罩、維持社交距離，並持續自我健康管理，無症狀者勿前往社區採檢站或急診，避免交叉感染。

新冠肺炎 北市 長新冠

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