幫有症狀同事快篩！1人壓著她1人戳鼻好驚悚 網：放人回家吧

台灣疫情仍在高原期，昨(8)日全台新增80,195例本土個案，其中台中、新北、高雄單日確診人數都破萬人。有位高雄網友說老闆確診了，年輕女同事常接觸老闆且出現症狀，但因為怕痛，一直沒有快篩，最後她拜託另外兩人合力，一人壓住她一人戳鼻，才驚險萬分幫助她完成快篩。

原PO在PTT女孩板以「同事不敢快篩」為題發文，說自己任職高雄一間小公司，上周五老闆確診，「我們幾個就趕快每個人都快篩一遍，這才發現公司妹妹居然不敢快篩（怕戳鼻子痛）」。原PO大驚，這才知道公司上一波有接觸者要求全員快篩時，女同事說謊了。

因為員工都常接觸老闆，且女同事又出現症狀，讓大家很擔心。原PO說，女同事也同意快篩，只是她太怕，所以拜託其他同事幫忙。兩同事臨危受命，一人將女同事壓在椅子上，由原PO幫忙戳鼻，女同事還一度掙扎到哭泣。「因為掙扎的關係，戳也不是戳得很深」。眼見女同事這幾天症狀依舊，原PO也不敢再幫忙，「她如果中獎，又死都不篩，請問這樣要怎麼辦？」

網友推替代方案，「只能用唾液給她篩了吧！既然那麼怕」、「唾液+1，我家老人也不敢戳鼻子」、「快篩才插兩公分，我看她是不知道正常檢查整根都要進去」、「唾篩啊…雖然準確度沒那麼高但總比沒篩好」、「直接PCR，PCR比較深但醫護懂插，反而比較不痛」。

也有人覺得這行為太危險，「你們好強，沒有完整防護裝備還敢幫別人篩」、「給別人戳還比較可怕吧！還不如自己來控制力道」、「戳鼻子這種行為，掙扎反而更危險」、「又不是醫護專業人士，對方也不是你小孩，敢這樣弄對方也真是很不怕被告」、「我朋友就是幫他爸快篩，結果打噴嚏中獎」。

也有人建議有症狀者別進公司就好，「不知道你們人力夠不夠？不過其實有徵狀又有接觸史的話，你們直接放人回家算7天之類的...反正同辦公室的話就自己多注意了」、「不能強制沒篩的不能來上班嗎」、「幸苦了，腦中浮現類似的朋友，光用想就已經累了」。

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