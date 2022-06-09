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日本觀光客指引出爐 林氏璧見1規定望之卻步：我等自由行

聯合新聞網／ 綜合報導
日本宣布6月10日開放外國觀光團客入境，讓許多觀光業者、旅客蓄勢待發。 圖／美聯社
日本宣布6月10日開放外國觀光團客入境，讓許多觀光業者、旅客蓄勢待發。 圖／美聯社

疫情延燒兩年多，受限於邊境管制，不少台灣人只能看著以前的遊日照片懷念，不過日本宣布6月10日開放外國觀光團客入境，讓許多觀光業者蓄勢待發，不過前台大感染科醫師林氏璧則發現，看到日本觀光廳相關指引，一被判定為密接者可能就要被隔離了，這規定也讓他決定「還是等自由行開放好了」。

日本6月10日開放外國觀光團客入境，台灣等約100國及地區列為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性率風險低的國家與地區（藍色類別），只要持72小時時內陰性檢測證明即可入境日本，並可免除機場篩檢及入境後的隔離。

林氏璧在臉書發文說道，日本觀光廳在7日時訂出受理外國人觀光客的相應指引，大概包含全程有導遊、領隊陪同，要遵守基本防疫對策，戴口罩、手指消毒、避免密閉、密集、密接，並購買新冠醫療保險。

旅行業者要對參加者說明，如果變成確診者或是密切接觸者，具體上會有怎樣的措施，比方可能會延長在日本的逗留時間，將產生額外費用，或是將支付自己的費用等等。

若有確診者發生時的緊急應對，讓有症狀者離團，準備專門的醫療翻譯人員，接受醫療機關的診治，密切接觸者要安排待機場所，除了確診者和密接者外的旅客，如果有繼續進行旅行的意願，是可以繼續旅程的。

林氏璧表示，原本以為密接者可能可以以篩代隔繼續行程，但看起來沒有，日本嚴謹的要領隊紀錄誰是密接者，一被判定為密接可能就要被隔離了，他也說「我還是等自由行好了」。

網友看完也回應，「通通都是要請而已啦無強制力免驚」、「我覺得如果確診被隔離，應該也不會太多天才是，搞不好三天後快篩陰就放人了」、「日本定義的『濃厚（密切）接觸者』很寬鬆，因此可能只有旅行期間同房的人才會被列入」。

但也有人覺得，「太麻煩，玩的不盡興，繼續等到跟以前一樣再去了」、「完全沒興趣這時候去」、「比較起來韓國真是阿莎力多了...全部不管通通都來」、「目前看規定，覺得有點累，再等等好了」、「戴口罩沒問題，但我想自由行啊」、「這樣監控跟去北韓好像差不多，我還是等自由行吧」。

日本觀光廳在7日時訂出受理外國人觀光客的相應指引。 圖／日本自助旅遊中毒者
日本觀光廳在7日時訂出受理外國人觀光客的相應指引。 圖／日本自助旅遊中毒者

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