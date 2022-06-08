松機三合一社篩站畢業 王必勝：其餘站也將退場

中央協調三軍總醫院在松山機場外設置三合一大型社區篩檢站，今天是任務最後一天。衛福部醫福會執行長王必勝表示，北北基桃各大篩檢站也將陸續結束服務。

王必勝下午更新臉書（Facebook），貼出他前往三總松山機場社區篩檢站替工作人員加油打氣的照片表示，今天是松山機場篩檢、診斷、給藥三合一站服務最後一天，完成階段性任務。

王必勝在貼文中指出，中央協助設置的北北基桃大型篩檢站，陸續開設了12站。從5月中以PCR篩檢為任務，之後因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診定義修正而轉型為篩檢、診斷、給藥的複合功能站。

王必勝說，統計到6月7日累計PCR篩檢6萬6949人次，快篩陽性經醫師判定確診1萬1823人，給藥數1萬3217人，其中抗病毒藥物1519人。

王必勝表示，目前快篩陽可看診確診已實施兩週，PCR檢驗量已從最高每日12萬多降到2萬多，陽性率也從近70%降到20%左右，每日透過PCR檢驗而確診的比例也降到15%左右。

王必勝認為，目前快篩陽看診後判定通報由院所進行順利，其中約60%由基層診所執行後通報，後續開立藥物也很穩定流暢，加上北部疫情判斷已過高峰，因此各大站在成功完成任務後將陸續結束服務。

曾協助京元電、北農三大市場大規模採檢的台北榮總，這次負責台北自由廣場「車來速」防疫急門診。據院方統計，23天任務共動員醫、護、檢、藥、行政等2750人次，包括現場1600人，院內1150人，共服務25500名民眾，採檢陽性率90%，7成個案領取到症狀緩解藥品。

「車來速」更從原本PCR採檢，讓快篩陽性、有症狀的民眾快速就醫領藥，到5月28日再增加開立口服抗病毒藥物，藥學部藥師首次參與院外抗疫工作，服務700名病人，8成實際領藥。北榮院長陳威明表示，感謝全體同仁付出，圓滿完成中正紀念堂採檢及兒童疫苗接種二大任務。

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