兒童染疫併腦炎重症癥結 衛福部展開研究計畫
台灣出現多起兒童確診COVID-19後引發腦炎重症，指揮中心決定由兒科專家、前衛福部長林奏延負責，與16家醫學中心級醫院合作進行兒童腦炎基因研究，找出癥結。
中央流行疫情指揮中心統計，國內12歲以下兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症累計42例，其中以腦炎18例最多、肺炎9例居次。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，衛生福利部昨天晚上已經正式通知通過「台灣兒童新型冠狀病毒合併神經系統併發症之基因易感性研究」，將由前衛福部長林奏延負責，與16家醫學中心級醫院合作共同收案。
羅一鈞說，兒童腦炎個案不見得集中於特定縣市或區域，有流行疫情的地方都有可能出現兒童病例，因此要結合北中南東的醫院一起進行，以抽血方式，採全基因體定序來進行比對、研究，會有相關收案標準，若有進一步研究成果跟進度會由研究團隊對外說明。
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