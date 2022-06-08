火化屢改口 柯文哲嗆陳時中：我們都白癡？當然大家不爽

確診遺體24小時火化爭議，對於衛福部長陳時中又改口，表示24小時內火化沒錯，但疫情趨緩，可以思考人情顧慮的部分。台北市長柯文哲今天再嗆陳時中，大家會炸鍋，是你(陳時中)不可以講說，「我法令沒有說要24小時，24小時燒掉是你自己的問題」，「若全台都誤會陳時中，他講的是對的，那我們都是白癡，我們想的都是錯，當然大家聽了很不爽」。

柯文哲說，只要中央規則清楚，我們都會配合辦理，但這件事會鬧這麼大，是因為當初疫情兩年前出現，當時沒有疫苗，死亡率也高，特別在年紀大族群，甚至70歲以上死亡率20％，相當可怕。當時真的有人罹難，通常都是屍袋封住就盡速火化，後來大家也習以為常，現在疫情趨緩，疫苗也打了三、四劑，也還有抗病毒藥物，疫情也沒有當時那麼嚴重。

柯文哲今天說，大家會炸鍋是因為陳時中說，「我法令沒有說要24小時，24小時燒掉是你自己的問題」，那我們都是白癡，當然大家聽了很不爽，特別是對家屬來說，情何以堪。

柯文哲說，這件事情就到此為止，尤其過了這麼多天，也還是沒有指引下來，還是那一句話，中央規則清楚，地方政府一定配合辦理，「我們也不會搗蛋」。

對於北市府是否要設置冰櫃專區？柯文哲說，一樣，還是看中央政策，他也不認為染疫與沒有染疫的冰櫃共用，這也太奇怪，中央還是要找殯葬業者討論看看，看實務上該怎麼樣，只要規則清楚，北市府一定配合辦理。

柯文哲說，或中央說不訂規則，由地方自己訂定那也沒問題，但不能說，中央訂規則，地方也訂規則，兩個互相衝突，這也不可能，中央要不訂定規則，或中央說不訂規則，由地方自己訂，這個都可以。

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