確診數失準 藍籲兒童打三劑疫苗

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】蔡政府說兒童疫苗覆蓋率74%攏是假，請給兒童打三劑疫苗！國民黨8日召開記者會，呼籲政府給兒童打三劑疫苗，並放寬探病規定。國民黨副秘書長王育敏表示，兒童需要儘快獲得更多保護力，才能避免死亡率上升。防疫醫學會理事長王任賢也說，本次疫情會有「火化之亂」，是因為探病規定太嚴，呼籲指揮中心儘快放寬。

取消快篩分流

王育敏指出，蔡英文總統在臉書上說「兒童疫苗覆蓋率達74.2%」，但卻是將兒童確診加入計算，被各界批評是大內宣。目前兒童只有接種一劑疫苗，接種第二劑間隔時間太長，希望能儘速仿效國外縮短，避免更多年幼生命消逝，「台灣兒童死亡率還是全世界最高，」她直言。

藥師沈采穎指出，現在的快篩實名制造成藥局的庫存量，如果繼續採取單雙號分流，藥局將無法負荷，因此希望取消分流，除了讓家人領取方便、不用天天來藥局，也降低藥局量能。她持續呼籲政府禁止清冠一號出口，並盤點清冠一號庫存，發放至社區藥局，方便確診者領取。

放寬探病規定

「以前沒有火化的問題，現在會有完全是選舉的考量！」王任賢說，過去面對傳染病時就有24小時內火化，台灣如今沒有面臨國外殯葬業崩潰，就是因為這項規定。他指出，問題就出在探病規定太嚴，讓探病者小殮看不到確診家人最後一面，他認為稍微放寬不會影響醫療量能，呼籲政府放寬規定。

醫療委員會主委蔡明忠則指出，政府要更重視長照、外籍移工等族群的染疫人數，並建立「長新冠關懷門診」，才能有效減緩疫情影響。他痛批，台灣的死亡率居高不下，指揮中心、行政院缺都還說疫情降溫、確診有好處等不痛不癢的話，為了選舉擦脂抹粉實在不應該。

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