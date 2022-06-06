快訊

台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

兒童第1劑疫苗接種破6成 社區涵蓋率74.2%

中央社／ 台北6日電
疫情指揮中心指揮官陳時中（中）視察中正紀念堂兒童疫苗施打站，親自對施打完的兒童比讚鼓勵。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
疫情指揮中心指揮官陳時中（中）視察中正紀念堂兒童疫苗施打站，親自對施打完的兒童比讚鼓勵。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

國內兒童莫德納疫苗及輝瑞兒童疫苗陸續於5月2日、5月25日起開打，短短一個月，5至11歲COVID-19疫苗第1劑接種率破6成，再加上確診人數，社區涵蓋率已高達74.2%。

根據中央流行疫情指揮中心統計，接種第1劑輝瑞兒童疫苗人數加上兒童莫德納疫苗第1劑人數，除以各縣市5至11歲戶籍人口計算，全國5至11歲戶籍人口第1劑接種率已達60.5%，加上該年齡層確診人數計算，全國5至11歲兒童社區涵蓋率已達74.2%，簡而言之，就是這個族群保護力已超過7成。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，依據各縣市社區涵蓋率，中南部的數據都不錯，最高的是屏東縣已達91.7%，雲林縣90.2%次之，嘉義縣89.5%位居第3，高雄市、台南市及外島的金門縣、連江縣也都超過8成。

陳時中說，北部5至11歲族群的社區涵蓋率稍微差一點，最好的是宜蘭縣的79%，台北市、新北市及基隆市的涵蓋率介於58.5%至68.9%，含蓋率不足7成的縣市還有花蓮縣68.3%、苗栗縣66.1%。台灣兒童疫苗接種狀況，與國際相比已經算超高比率，歐美國家幾乎都只有3成左右。

另外，陳時中特別提到，雲林縣兒童疫苗接種踴躍，但近期雲林質疑中央挪用地方疫苗，針對雲林縣兒童輝瑞疫苗分配數量說明，各縣市兒童輝瑞疫苗分配數量，是依據各縣市5至11歲戶籍人口數、5至11歲確診人數及已接種兒童莫德納疫苗人數核估基本需求，並衡酌各縣市提報數量後調整。

陳時中說，截至5月30日止，指揮中心已配撥雲林縣1萬8400劑，當時核估雲林縣兒童輝瑞疫苗基本需求為2萬2386劑，如再配撥2300劑即可讓戶籍人口涵蓋率（含已接種第1劑及已確診人數）達95.16%，所以雲林縣提報的5600劑需求，指揮中心先配撥2300劑，保留3300劑。

陳時中表示，截至6月5日止，雲林縣只用掉1萬8243劑，仍餘2457劑，並無不足事實，重申中央按照地方接種量能發放，如果雲林縣將2300劑全數施打完畢，後續仍有接種需求，中央會儘速撥發。

至於5歲至11歲兒童第2劑疫苗間隔期，陳時中說，疫苗一定要打2劑才會有保護效果，但間隔期是否縮短調整，仍待交由衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家們在會議中討論。

新冠肺炎

延伸閱讀

民進黨北市等陳時中8月再提名？林佳龍：還沒有聽過

民進黨等疫情趨緩再提名？ 陳時中：不要等我

火化規範地方中央不同？陳時中：盡速但沒要求24小時內

24小時火化也自主？人權協會：政府存在的意義是什麼？

相關新聞

正式申請澳洲緊急授權 高端：全球仍有百億劑疫苗需求

高端公司今天宣布，已正式向澳洲藥物管理局（TGA）申請新冠疫苗緊急使用許可（provisional approval）。...

兒童第1劑疫苗接種破6成 社區涵蓋率74.2%

國內兒童莫德納疫苗及輝瑞兒童疫苗陸續於5月2日、5月25日起開打，短短一個月，5至11歲COVID-19疫苗第1劑接種率...

兒童重症怎判斷？ 黃瑽寧：可觀察呼吸頻率

新冠肺炎死亡個案今天再增一例兒童案例，重症個案累計達36例，其中16人死亡。馬偕兒童醫院小兒感染科主治醫師黃瑽寧表示，如...

影／火化規範地方中央不同？陳時中：盡速但沒要求24小時內

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日出示公文，針對近日火化議題再度澄清，坦言公告內容確實容易令人誤會，也表示會盡速與殯葬...

確診遺體免24小時火化 黃珊珊：正研議設專區暫存遺體

確診者是否要24小時內火化爭議延燒，指揮官陳時中表示，希望盡速，但未規定時間。北市議員王欣儀今質疑，台北市已有755具遺...

孕婦用瑞德西韋恐影響胎兒？ 羅一鈞：尊重臨床裁量

治療新冠肺炎，瑞德西韋使主要使用藥物之一，但陽交大與劍橋大學的研究卻發現，孕婦使用瑞德西韋，藥物分解的代謝物恐會影響孕婦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。