蔡其昌號召企業捐千件防護衣 助童綜合醫院抗疫
國內疫情未歇，醫院投入防疫工作，防護裝備用量驚人，立法院副院長蔡其昌號召企業團體捐贈2000件防護衣，贈送給童綜合醫院醫護使用，讓醫護人員在抗疫時無後顧之憂。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，醫院投入大量醫療人力在防疫、篩檢、專責病房等工作，每天需要許多拋棄式個人防護裝備，以台中海線地區的童綜合醫院為例，每天需要近300件防護衣。
蔡其昌號召企業團體慷慨捐贈，今天上午在童綜合醫院舉行捐贈儀式，有40箱共2000件P2等級防護衣贈送給童綜合醫院醫護使用，讓醫護人員在抗疫時無後顧之憂。
蔡其昌指出，童綜合醫院是固守海線民眾健康的堅強堡壘，看到醫護人員的付出與辛苦，民眾也感到不捨。為共同保護珍貴的醫療人力，企業團體也響應捐贈活動，希望能將企業的善行化作鼓舞的力量，支持醫護守護台灣。
童綜合醫院總院長童敏哲表示，這幾個月因應疫情升溫，童綜合醫院不斷調整設置防疫規劃、流程與動線，協助政府在海線成立「大型快篩陽得來速」服務鄉親，會將企業的暖心捐贈，作為未來前進的動力，堅守崗位持續抗疫。
疫情快報
▪【疫情專題】6月5日新增本土62,080例、境外移入30例 確診死亡124例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言