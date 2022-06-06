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蔡其昌號召企業捐千件防護衣 助童綜合醫院抗疫

中央社／ 台中6日電

國內疫情未歇，醫院投入防疫工作，防護裝備用量驚人，立法院副院長蔡其昌號召企業團體捐贈2000件防護衣，贈送給童綜合醫院醫護使用，讓醫護人員在抗疫時無後顧之憂。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，醫院投入大量醫療人力在防疫、篩檢、專責病房等工作，每天需要許多拋棄式個人防護裝備，以台中海線地區的童綜合醫院為例，每天需要近300件防護衣。

蔡其昌號召企業團體慷慨捐贈，今天上午在童綜合醫院舉行捐贈儀式，有40箱共2000件P2等級防護衣贈送給童綜合醫院醫護使用，讓醫護人員在抗疫時無後顧之憂。

蔡其昌指出，童綜合醫院是固守海線民眾健康的堅強堡壘，看到醫護人員的付出與辛苦，民眾也感到不捨。為共同保護珍貴的醫療人力，企業團體也響應捐贈活動，希望能將企業的善行化作鼓舞的力量，支持醫護守護台灣。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，這幾個月因應疫情升溫，童綜合醫院不斷調整設置防疫規劃、流程與動線，協助政府在海線成立「大型快篩陽得來速」服務鄉親，會將企業的暖心捐贈，作為未來前進的動力，堅守崗位持續抗疫。

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