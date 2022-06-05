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確診火化爭議 陳時中：儘速找殯葬業協商

中央社／ 台北5日電
指揮中心指揮官陳時中重申，規範未變過，即使同列第五類，不同傳染病有不一樣處理，議題重點是家人想見最後一面，將儘速找殯葬業協商。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中重申，規範未變過，即使同列第五類，不同傳染病有不一樣處理，議題重點是家人想見最後一面，將儘速找殯葬業協商。圖／指揮中心提供

確診死亡個案火化爭議，指揮中心指揮官陳時中今天重申，規範未變過，即使同列第五類，不同傳染病有不一樣處理，議題重點是家人想見最後一面，將儘速找殯葬業協商。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自2020年1月15日新列為第五類法定傳染病，於發現個案後需在24小時內報告當地主管機關，對於確診屍體應火化或報請地方主管機關核准後深埋。COVID-19不同於伊波拉病毒感染等6項第五類傳染病，無24小時內入殮並火化要求。

國民黨團今天在立法院舉行記者會，認為遺體倉促火化，讓許多家屬無法見親人最後一面，更指出指揮中心副指揮官陳宗彥去年6月8日曾提及，殯葬業者做好防護降低風險，遺體24小時內火化。指揮中心前後有二種講法，才會讓業者批評朝令夕改，無法執行。

對此，陳時中下午在疫情記者會中重申，自COVID-19列入第五類法定傳染病後，指揮中心對於確診屍體火化說法都是一樣的，過去到現在都是一樣的態度，確診遺體火化議題去年5月26日發生過同樣爭議，當初也有行文說明。

事實上，COVID-19疫情爆發兩年半以來，火化議題已多次被討論，甚至早在國內首例死亡個案遺體火化處理，就已被質疑遺體未在24小時內火化。當初在「疫情報導」第38卷第3期「首例死亡個案遺體火化處理報告」已說明，這名個案109年2月15日死亡，2月17日中午火化，是符合法定要求。

今年火化議題再次釀風波，陳時中認為，相關抨擊是「沒有把重點弄對」，重點是家屬想見最後一面，但指揮中心去年6月8日已經講得很清楚，遺體裝入屍袋、雙層密封後就不能打開，等到家屬要看，擔心有病毒的氣體外洩，當初制定相關規定，顧及殯葬業擔心風險。

針對外界要求指揮中心重新規定清楚火化時間，以利民眾及殯葬業者遵循，也為確診死亡者留下最後的尊嚴，陳時中說，COVID-19病毒已出現2年多，專家對這個新興病毒了解更多，將儘速找殯葬業協商，找出保障業者安全，同時滿足家屬見最後一面的方法，達到兩全其美。

新冠肺炎 陳時中

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