染疫康復3個月內陪探病免篩 二次確診擬提前解隔

台灣COVID-19確診已達240多萬例，指揮中心今天公布，已發文提醒醫療院所修改陪探病篩檢規定，康復者3個月內得免篩；另外，正在研擬二次確診者提前解隔等相關流程。

感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）人數不斷增加，中央流行疫情指揮中心多次說明，因為康復者會在3個月內獲得一定免疫力，所以有人將康復後的確診者形容為獲得「無敵星星」，確診者解除隔離後，原則上視同無傳染力。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期醫療應變組會議討論COVID-19康復者赴醫院陪探病篩檢規定，確診者從發病或陽性日算起第15天到第3個月內，建議醫院得免除例行陪探病相關篩檢，已發文提醒醫療院所規定修改，若經醫師評估，康復者仍需檢驗，將維持給付採檢。

國內COVID-19本土疫情還在高原期，每天仍有上萬名確診者，確診者解除隔離後，3個月內重複驗到病毒，多數是處於時陰時陽狀態。羅一鈞說，3個月內重覆檢驗陽性者，當通報至系統後會自動併為重複通報，但臨床高度疑似二度感染，如有相關症狀或Ct值低，可修改為二次確診。

但羅一鈞也提到，由於COVID-19症狀多元，包含輕微嚨喉癢、咳嗽、發燒和流鼻水到嚴重肺炎，高度懷疑症狀評估仍待與臨床討論後決定。雖然二次感染機率低，卻無法排除類似個案陸續出現，正在研擬二次感染隔離流程，不排除可經綜合評估提前解隔或銷案，避免不必要的人身自由限制。

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