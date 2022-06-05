陳時中樂觀估端午不影響疫情 入境檢疫可能改3+4

指揮中心預估疫情6月10日出現反轉，指揮官陳時中今天說，雖然端午連假對國內疫情影響待觀察，但樂觀預估假期不會造成影響；至於入境旅客檢疫縮短為3+4可能性最高。

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處於高原期，各縣市病例數都跌破萬例，呈現「北降、南升」趨勢，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午視察自由廣場兒童大型接種站，會後接受媒體聯訪時表示，雖然現在新增病例及死亡數仍在高原期，預估6月10日疫情將現反轉，疫情有望降溫。

陳時中下午在疫情記者會進一步說明，端午連假人流對於本土疫情影響仍有待觀察，但所幸這次假期南北交通、觀光相對冷清，人流數沒有增加，甚至有許多北部民眾前往南部前會自行快篩，結果陰性才返鄉，全民自制力很好，端午節再出現一波高峰的可能性不高。

陳時中說，由此推估，國內疫情走向應該是會從6月10日起整體病例數下降，致死率也會減少。至於有專家擔心台灣單日死亡人數恐怕超過200例，致死率達萬分之12一事，他認為，致死率高高低低都有，不希望單日200例死亡發生，但依據走向應該不會到那麼高。

指揮中心預估中南部一週內邁入疫情高峰，高雄今天單日新增個案人數超越雙北，指揮中心發言人莊人祥表示，高雄疫情已經接近反轉臨界值，Rt值（有效再生數）接近1.0左右，這幾天應該就會到高峰，未來將出現持續性的高原期或快速下降，仍待觀察。

指揮中心預計6月間公布邊境鬆綁政策，並透露3大方向，包括縮短檢疫天數、研議適用對象、開放入境旅客自駕或由親友到機場接送，媒體詢問，商務客入境檢疫是否改為3+4天。陳時中說，開放時機、對象還要討論，縮短為3+4可能性最高。

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