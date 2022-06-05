2次確診要再隔離？ 羅一鈞：正在研擬流程或可提前解隔

國內新冠肺炎本土疫情還在高原期，每日仍有上萬人確診。但也不斷傳出有民眾解隔離後仍快篩陽性，且有症狀，認為是二度確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，二度感染機率頗低，除個案自述外並未接到臨床醫師很多要通報的二次確診個案，多半是陰陰陽陽階段。

羅一鈞表示，三個月內若檢驗陽性通報至系統，會自動歸併為重複通報，成為一案。但臨床端如有高度疑似相關症狀或Ct值低，懷疑是二度感染，也可透過通報再次成為確診紀錄，並且開立法定文件、隔離。

但因為新冠肺炎症狀從很輕微的喉嚨癢、流鼻水到嚴重肺炎都有可能，關卡設在哪裡也還需要和臨床端討論才能決定，否則將造成臨床困擾。

不過羅一鈞表示，新冠肺炎二度感染機率低，目前個案自述外本身沒有高度疑似症狀或Ct低則狀況，因此並未接到臨床端有很多想要通報的個案。當然不能排除二次感染案例會陸續出現，所以正在研擬相關流程，包含隔離以及開立文件等，或可在檢驗一次陰性或綜合評估後提前解隔或銷案，避免產生不必要的人身自由限制。

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