聽新聞
test
0:00 / 0:00
2次確診要再隔離？ 羅一鈞：正在研擬流程或可提前解隔
國內新冠肺炎本土疫情還在高原期，每日仍有上萬人確診。但也不斷傳出有民眾解隔離後仍快篩陽性，且有症狀，認為是二度確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，二度感染機率頗低，除個案自述外並未接到臨床醫師很多要通報的二次確診個案，多半是陰陰陽陽階段。
羅一鈞表示，三個月內若檢驗陽性通報至系統，會自動歸併為重複通報，成為一案。但臨床端如有高度疑似相關症狀或Ct值低，懷疑是二度感染，也可透過通報再次成為確診紀錄，並且開立法定文件、隔離。
但因為新冠肺炎症狀從很輕微的喉嚨癢、流鼻水到嚴重肺炎都有可能，關卡設在哪裡也還需要和臨床端討論才能決定，否則將造成臨床困擾。
不過羅一鈞表示，新冠肺炎二度感染機率低，目前個案自述外本身沒有高度疑似症狀或Ct低則狀況，因此並未接到臨床端有很多想要通報的個案。當然不能排除二次感染案例會陸續出現，所以正在研擬相關流程，包含隔離以及開立文件等，或可在檢驗一次陰性或綜合評估後提前解隔或銷案，避免產生不必要的人身自由限制。
疫情快報
▪【疫情專題】6月5日新增本土62,080例、境外移入30例 確診死亡124例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言