快訊

汐止機車雙載車禍死者身分曝光 是新秀陶藝家陳子雲

新北女警連撞賓士、特斯拉等3車僅賠50萬…車主怒斥擺爛 警方回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2次確診要再隔離？ 羅一鈞：正在研擬流程或可提前解隔

聯合報／ 記者楊雅棠鄒尚謙邱宜君／台北即時報導
羅一鈞表示，二度感染機率頗低，除個案自述外並未接到臨床醫師很多要通報的二次確診個案，多半是陰陰陽陽階段。圖／指揮中心提供
羅一鈞表示，二度感染機率頗低，除個案自述外並未接到臨床醫師很多要通報的二次確診個案，多半是陰陰陽陽階段。圖／指揮中心提供

國內新冠肺炎本土疫情還在高原期，每日仍有上萬人確診。但也不斷傳出有民眾解隔離後仍快篩陽性，且有症狀，認為是二度確診。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，二度感染機率頗低，除個案自述外並未接到臨床醫師很多要通報的二次確診個案，多半是陰陰陽陽階段。

羅一鈞表示，三個月內若檢驗陽性通報至系統，會自動歸併為重複通報，成為一案。但臨床端如有高度疑似相關症狀或Ct值低，懷疑是二度感染，也可透過通報再次成為確診紀錄，並且開立法定文件、隔離。

但因為新冠肺炎症狀從很輕微的喉嚨癢、流鼻水到嚴重肺炎都有可能，關卡設在哪裡也還需要和臨床端討論才能決定，否則將造成臨床困擾。

不過羅一鈞表示，新冠肺炎二度感染機率低，目前個案自述外本身沒有高度疑似症狀或Ct低則狀況，因此並未接到臨床端有很多想要通報的個案。當然不能排除二次感染案例會陸續出現，所以正在研擬相關流程，包含隔離以及開立文件等，或可在檢驗一次陰性或綜合評估後提前解隔或銷案，避免產生不必要的人身自由限制。

新冠肺炎

延伸閱讀

中重症+252人 9歲童先天心臟病併新冠亡

【重磅快評】指揮中心縱放疫情？意外又不意外！

影／病歿+144例 9歲童快篩陰嘔吐、語無倫次確診亡

影／中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

相關新聞

最後1小時湧入人潮 板橋兒童BNT站將再開一條線

中央設置板橋兒童BNT大型接種站，今為連假最後一日，不少父母帶著孩子來接種，上午已有314人完成施打。由於今日預約數僅4...

台南校園注射兒童BNT疫苗7日開打 地點看這裡

台南市兒童BNT疫苗即將入校注射，台南市政府今天表示，目前5到11歲兒童第一劑疫苗注射率已達75.13%，但仍有部分兒童...

屏東縣國高中明起打追加劑 確診未滿3個月籲勿接種

屏東縣今天新增2557例本土新冠肺炎確診個案，為落實防疫，屏東縣政府明天起安排國、高中學生返校施打BNT疫苗追加劑，首日...

北市視訊診療高達3成放鴿子 議員：有醫生沒病患

台北市長柯文哲過去曾對車來速的爽約率太高，直呼「看到都氣死了」，北市議員戴錫欽調閱資料發現，北市聯合醫院自5月12日起實...

台中幼童接種達63% 2萬孕婦明起衛所或產檢處取2快篩

全國今新增6萬2080例本土確診，台中新增8699例，市長盧秀燕今在疫情記者會表示「溫暖助防疫計畫」進入第四階段，發給高...

大型兒童接種站將結束任務 台中5738人接種最多

中央設立七處大型兒童疫苗接種站將於今天結束任務。指揮中心指揮官陳時中表示，並未設定目標值，但6月1日至4日共接種2萬47...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。