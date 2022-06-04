桃園輝瑞兒童疫苗入校接種 預計6/5完成
桃園市長鄭文燦今天表示，輝瑞兒童疫苗入校接種部分，將以明天為完成基準日；輝瑞兒童疫苗大型接種站部分，6月2日起至今天中午12時，共接種了4985人，顯示大型接種站有其成效。
桃園市今天新增6926例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，輝瑞兒童疫苗接種以雙軌制進行，入校接種部分預計以明天為完成基準日，195所學校、600個幼兒園符合資格兒童都將完成疫苗接種。
鄭文燦表示，這幾天是接種的高峰，6月2日、3日接種了3萬2768名兒童，佔桃園市5歲至11歲兒童的20.7%。
鄭文燦表示，輝瑞兒童疫苗大型接種站部分，6月2日、3日至今天中午12時，共接種了4985人，主因有些家長在上一波學校安排接種時，還在猶豫是否要讓小孩接種，如今已經有部分學校完成入校接種作業，因此家長就帶孩子到接種站或醫療院所進行接種。
疫情快報
▪【疫情專題】6月4日新增本土68,118例、境外移入33例 確診死亡152例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言