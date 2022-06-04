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桃園輝瑞兒童疫苗入校接種 預計6/5完成

中央社／ 桃園4日電

桃園市長鄭文燦今天表示，輝瑞兒童疫苗入校接種部分，將以明天為完成基準日；輝瑞兒童疫苗大型接種站部分，6月2日起至今天中午12時，共接種了4985人，顯示大型接種站有其成效。

桃園市今天新增6926例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，輝瑞兒童疫苗接種以雙軌制進行，入校接種部分預計以明天為完成基準日，195所學校、600個幼兒園符合資格兒童都將完成疫苗接種。

鄭文燦表示，這幾天是接種的高峰，6月2日、3日接種了3萬2768名兒童，佔桃園市5歲至11歲兒童的20.7%。

鄭文燦表示，輝瑞兒童疫苗大型接種站部分，6月2日、3日至今天中午12時，共接種了4985人，主因有些家長在上一波學校安排接種時，還在猶豫是否要讓小孩接種，如今已經有部分學校完成入校接種作業，因此家長就帶孩子到接種站或醫療院所進行接種。

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