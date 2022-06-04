疫情高峰南移 台南專責病床空床率僅15%
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰南移，台南市政府衛生局長許以霖今天表示，台南專責病床的空床率僅剩15%，目前將視各醫院量能陸續增開新床數。
許以霖今天告訴中央社記者，衛生局全力掌握各醫院專責病床的運用，也有專責病床平台負責調配，讓每張床位發揮最大效用。
許以霖表示，今年4月底，台南專責病床逾580床，隨著COVID-19疫情爆發，1個多月來已增開100多床，但因確診人數增加，中重症患者也有一定比例，使第一線醫護人員非常辛苦，目前將視台南各醫院量能增開專責病床新床數，預估會再增加雙位數的專責病床。
許以霖日前在台南市COVID-19防疫記者會預測，台南疫情1週內將達到頂點；衛生局人員則透露，COVID-19疫情高峰南移，確診人數居高不下，台南醫療量能面臨緊繃狀態，衛生單位隨時開會討論專責病床數的增加及運用。
衛生局今天最新統計，台南市專責病床已開設720床，空床108床，空床率約15%；加強型集中檢疫所（適用確診輕症的75歲以上長者及65歲以上獨居者、特殊狀況者）192床，空床102床。
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