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端午連假首日 7處兒童疫苗接種站施打7802劑

中央社／ 台北3日電

6直轄市7處兒童疫苗大型接種站端午連假首日不打烊，中央流行疫情指揮中心最新統計，今天共施打7802劑，3天累計施打2萬662劑輝瑞兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

疫情嚴峻，累計31例兒童重症及13例死亡；指揮中心在6直轄市設7處大型接種站，端午連假持續運作。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝下午公布最新數據，以今天單日接種量，位於台中市的國立自然科學博物館接種站2083劑居冠，其次依序為高雄展覽館接種站1902劑、位於台北市的國立中正紀念堂接種站1237劑、新北市板橋車站接種站1211劑、桃園巨蛋接種站609劑、桃園平鎮婦幼館接種站420劑及台南市立圖書館總館接種站340劑。

王必勝說，為緩解孩子怕打針心情，各接種站主責醫院各出奇招安撫；除開放預約，來不及預約的家長也可帶孩子到場隨到隨打，不少家長直呼「好方便」，希望盡量提高兒童疫苗涵蓋率。

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