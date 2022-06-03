端午連假首日 7處兒童疫苗接種站施打7802劑
6直轄市7處兒童疫苗大型接種站端午連假首日不打烊，中央流行疫情指揮中心最新統計，今天共施打7802劑，3天累計施打2萬662劑輝瑞兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。
疫情嚴峻，累計31例兒童重症及13例死亡；指揮中心在6直轄市設7處大型接種站，端午連假持續運作。
指揮中心醫療應變組副組長王必勝下午公布最新數據，以今天單日接種量，位於台中市的國立自然科學博物館接種站2083劑居冠，其次依序為高雄展覽館接種站1902劑、位於台北市的國立中正紀念堂接種站1237劑、新北市板橋車站接種站1211劑、桃園巨蛋接種站609劑、桃園平鎮婦幼館接種站420劑及台南市立圖書館總館接種站340劑。
王必勝說，為緩解孩子怕打針心情，各接種站主責醫院各出奇招安撫；除開放預約，來不及預約的家長也可帶孩子到場隨到隨打，不少家長直呼「好方便」，希望盡量提高兒童疫苗涵蓋率。
疫情快報
▪【疫情專題】6月3日新增本土75,617例、境外移入47例 確診死亡142例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【圖表】滾動調整每周都有變化！最新防疫規定整理看這裡（持續更新）
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言