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端午連假不打烊 7大兒童疫苗接種站3天已2萬名童施打

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
台南市疫苗大型接種站不斷有親子上門。記者周宗禎／攝影
台南市疫苗大型接種站不斷有親子上門。記者周宗禎／攝影

今為端午連假首日，為讓兒童盡快獲得防護力，指揮中心自6月1日起，於六都設立7個兒童BNT疫苗大型接種站，預計維持5至7天，端午連假也不休息。指揮中心統計，今日共完成7802名孩童接種，開設3天以來已完成20662名孩童接種。

行政院長蘇貞昌及指揮中心指揮官陳時中今赴台中、台南、高雄兒童BNT接種站視察。據統計，6月3日各大兒童疫苗施打站，台北中正紀念堂1237人、新北板橋車站1211人、桃園巨蛋609人、桃園平鎮婦幼館420人、台中科博館2083人、台南圖書總館340人、高雄展覽館1902人。

總體疫苗接種狀況，指揮中心統計，6月2日施打19萬3431人次，最多為BNT疫苗16萬8795人次、莫德納1萬9336人次、高端5174人次、AZ有126人次。昨施打第一劑共有10萬0027人次，其中最多為BNT有96574人。

國內新冠疫苗接種人口涵蓋率，第一劑89.70%、第二劑82.00%、基礎加強劑接種率0.88%、追加劑接種率66.28%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約90.22%）。

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