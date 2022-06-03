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柯文哲指高雄黑數更多 高市府：便民採檢才是關鍵

中央社／ 高雄3日電

台北市長柯文哲昨天指高雄PCR量能不可能贏台北、確診黑數更多。高市府今天表示，關鍵在高雄廣設篩檢站便民採檢，不是算機器數量；且現在快篩判陽也已達總確診95.5%。

自由時報報導，國民黨籍台北市議員徐巧芯昨天在議會質詢提到，高雄市長陳其邁日前稱因假日效應加上PCR量能緊繃，台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情存在黑數。台北市長柯文哲答詢表示，高雄黑數更多，因為PCR量能不可能贏過台北。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天在防疫記者會後接受媒體聯訪表示，目前政策是以快篩判陽，高雄市今天公布的快篩判陽占所有確診者比例達95.5%，PCR採檢確診不到500個，占比非常少。

潘炤穎說，即便是以PCR採檢，關鍵也是讓民眾方便接受採檢，而不是去算有幾台機器、可以做多少量，「採檢順暢，後面的檢驗就會順暢。」

潘炤穎指出，高雄自去年開始歷經一些疫情，從清零階段到現在，從來沒有需要預約、預約好幾天都約不到，或是在急診室塞很多人情況。市府防疫政策鋪陳，不管哪裡發生疫情，一定會廣設篩檢站、加開採檢線，不會讓民眾有壅塞、採檢不到情形。

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