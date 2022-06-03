北市增6143例 北士科、中正紀念堂車來速連假有開
北市衛生局表示，北市今天新增6143例COVID-19確診，專責病床還有1083床空位；端午連假期間，北士科及中正紀念堂2處車來速仍有服務，可篩檢、看診及取藥。
台北市衛生局下午召開例行記者會宣布，北市今天新增6143例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，6月2日確診者居家照護人數5萬6927人，專責病房空床還有1083床。
衛生局表示，近一週確診病例數雖持續下降，在端午連假3天，北士科及中正紀念堂2處車來速防疫急門診仍有服務，有症狀或快篩陽民眾可來此篩檢、看診及取藥。
台北市副市長蔡炳坤上午視察中正紀念堂車來速時則表示，木柵機廠車來速與台大醫院篩檢站今天結束服務，而北士科與中正紀念堂站點，連假之後再觀察一到兩天，因為連假期間家庭群聚或南北人潮流動比較大，如果屆時民眾需求不大也會撤站。
負責中正紀念堂篩車來速的台北榮民總醫院則表示，今天連假第1天，接種人數約800到1000人，比昨天400多人明顯多很多，顯示仍有需求，民眾可把握連假來此接種。
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