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彰縣獲25萬劑快篩 專供長照機構關懷據點院所

中央社／ 彰化3日電

彰化縣衛生局長葉彥伯今天表示，除中央安排發放COVID-19快篩試劑給長輩、弱勢族群外，為做好防疫，縣府另準備25萬劑快篩給長照機構、社區據點及醫療院所，供民眾使用。

彰化縣政府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，由彰化縣長王惠美、葉彥伯出席。

針對有民眾反映確診後想要住集中檢疫所，王惠美指出，集中檢疫所由中央調度安排，如果已住滿外縣市民眾，縣民若申請要住集中檢疫所，可能會被安排住進其他縣市的檢疫所。民眾若確診屬輕症，還是在家隔離。

記者會上，葉彥伯向縣民說明快篩試劑領取方式。他表示，縣府除配合中央政策，發放快篩試劑給65歲以上長輩以及學生、弱勢族群外，衛生局另準備快篩試劑要發給長照機構、社區關懷據點及縣內220家醫療院所。

葉彥伯說，不管是社區式還是居住式的長照服務單位，住民及工作人員都能領到快篩試劑；長輩前往社區據點時，也能領取。民眾若出現咳嗽、喉嚨痛等症狀前往就醫，醫療院所也會發快篩試劑，衛生局準備約25萬劑快篩試劑，可供使用到6月底。

葉彥伯指出，除提供快篩試劑，縣府也規劃幫就讀縣內幼兒園滿5歲尚未接種COVID-19疫苗的幼童施打輝瑞兒童疫苗，衛生局已安排縣內符合資格的1300多名幼童，下週前往合約醫療院所接種。

至於因居家隔離或其它原因無法到校接種兒童疫苗的5歲至11歲幼童，衛生局也已請學校造冊，另行安排時間至合約醫療院所接種。

新冠肺炎

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