台中兒童疫苗施打近6成 市府連假持續防疫

台中市今天新增本土確診個案1萬651例，台中市長盧秀燕今天表示，截至昨天，台中市共有11萬4489名孩童已接種疫苗，涵蓋率近6成，市府連假期間防疫也不停歇，將持續推動施打。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上防疫記者會，盧秀燕在會中表示，今天是端午連假第一天，各地人潮還算正常，呼籲市民戴好口罩並落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，市府連假期間防疫也不停歇。

盧秀燕說，統計至昨天晚間為止，台中市共有11萬4489名孩童已接種疫苗，涵蓋率達59.01%，近6成，其中施打輝瑞兒童疫苗有7萬7509人、莫德納疫苗有3萬6980人。

盧秀燕說明，台中市有3個施打兒童疫苗管道，包括校園統一施打、醫療院所預約和兒童大型接種站。校園統一施打作業，預計6月10日全部完成；大型接種站6月1日至5日施打，採預約制，家長可上台中榮民總醫院網站預約。

盧秀燕表示，感謝衛生福利部、台中榮民總醫院，及行政院長蘇貞昌，今天到設於國立自然科學博物館的兒童大型接種站視察。另外，國、高中生第3劑疫苗也在進行中，5月26日起醫療院所預約施打、5月30日起校園施打，目前已累計施打2萬1481人。

至於市府昨天宣布「溫暖助防疫」計畫進入第4階段，盧秀燕說，將針對7類人員普發快篩，包括高風險、接觸群眾多的第一線人員、孕婦、外送員等，預計發出近75萬劑快篩，約37萬人受惠，預計6日開始啟動。

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