桃園輝瑞兒童疫苗2大型接種站 單日接種3618人
桃園市政府衛生局長王文彥今天表示，輝瑞兒童疫苗大型接種站部分，昨天2站總計接種了3618人；第2輪快篩實名制將於6月6日啟動，桃園有475家藥局提供服務。
桃園市今天新增7196例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，王文彥下午主持疫情說明記者會時表示，第2輪快篩實名制將於6月6日啟動，桃園有475家藥局，每家藥局的單日配送量將從78份提升為117份。
王文彥表示，輝瑞兒童疫苗大型接種站部分，昨天在桃園巨蛋體育館接種了1772人，陸軍專科學校接種了1846人；兒童疫苗入校接種部分有1萬7494人，門診和醫院部分接種了1009人。
王文彥表示，明後2天輝瑞兒童疫苗大型接種站開設地點為桃園巨蛋體育館、平鎮婦幼館，上午8時至12時，以及下午1時至4時提供接種服務；除了可以到市府網站預約，也可以直接到現場接種。
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