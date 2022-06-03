快訊

備戰百里侯／北北桃重布局 民進黨派「最強政務官」牽制張善政？

NBA／塞爾蒂克末節瘋狂逆轉秀 客場強壓勇士奪冠軍賽首勝

視察兒童疫苗大型接種站 蘇貞昌：最後關鍵戰役

中央社／ 台中3日電
行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今到國立自然科學博物館視察兒童疫苗站，蘇貞昌說，六都疫苗站受到熱烈歡迎，大家一起合作對抗病毒。圖／科博館提供
行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今到國立自然科學博物館視察兒童疫苗站，蘇貞昌說，六都疫苗站受到熱烈歡迎，大家一起合作對抗病毒。圖／科博館提供

行政院長蘇貞昌今天到台中視察兒童疫苗大型接種站，他表示，第一線醫護人員，就連端午假期也沒有休息，希望大家一起合作對抗病毒，一起在疫情最後的關鍵戰役，希望能很快取得勝利。

蘇貞昌今天在衛生福利部長陳時中、立法院副院長蔡其昌等人的陪同下，前往位於台中市的國立自然科學博物館兒童疫苗大型接種站視察。

蘇貞昌接受媒體聯訪表示，有很多家長，因為學校暫時沒有實體上課，急著要打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，為減輕地方第一線診所的負擔，且蔡其昌與地方立委皆呼籲設置大型兒童疫苗施打站，中央便立刻在6都設置7個大型施打站，讓民眾能夠帶小朋友來施打。

蘇貞昌指出，以台中榮民總醫院設的這個施打站，3天來就有近5000人，今天就有超過1000多人已經預約要施打，不但給家長方便，孩童受到保護，而且也減輕地方負擔。

至於企業界呼籲「商務入境」規定放寬，蘇貞昌表示，所有國門的開放跟快慢，都是看整個疫情狀況，醫療能量由中央指揮中心全盤斟酌，政府也會從各方面來考量，會由指揮中心宣布。

對於蔡其昌特助發文事件，外界呼籲要徹查。蘇貞昌回應表示，蔡其昌的助理所講的是，在校園兒童施打輝瑞疫苗的數量，而台中市政府講的是，全台中市小朋友打輝瑞跟莫德納疫苗的數量。在疫情當前，資訊很多，昨天雙方都已經對外說明，互相了解就好。

蘇貞昌強調，最重要還是第一線施打人員最辛苦，譬如台中榮民總醫院第一線醫護人員，就連端午假期連假都沒有休息，都為兒童服務，希望大家一起合作對抗病毒，一起在疫情最後的關鍵戰役，希望能夠很快取得勝利，盡快地回復正常生活。

台中榮民總醫院院長陳適安表示，今天啟用12條線同時進行看診與注射，共有130名醫護人員投入，前2天加上今天預約施打，總共有近5000名兒童施打。

來自台中市沙鹿區的卓姓父親，今天也帶女兒到場施打，他表示，看到診所施打的孩童很多便未預約，學校排到的時間是在6月10日太晚，認為到大型接種站施打較為方便。

新冠肺炎

延伸閱讀

企業界籲放寬商務入境 蘇貞昌：視疫情由指揮中心宣布

柯文哲批疫苗站打氣冷 蘇貞昌：大家合作對抗病毒

中市兒童疫苗施打率誰假消息？蔡其昌：我講東，盧講西

蘇揆宣布第二波快篩實名制啟動 遊民、獨居老人免費5劑

相關新聞

獨／每班發5千聘護佐照顧確診者 護理師怒：非常不合理

醫療量能緊繃，仍有近8千名確診者住院中，指揮中心日前宣布，專責病房護病比原則1:5，不得超過1:7，另招募護佐幫忙翻身、...

柯文哲批疫苗站打氣冷 蘇貞昌：大家合作對抗病毒

端午連假首日，行政院長蘇貞昌今早8點半視察台中兒童大型疫苗接種站，衛福部長陳時中、立法院副院長蔡其昌等人陪同。台北市長柯...

陳時中：確診亡未要求24小時火化

新冠疫情迄今兩年多，大部分確診死亡個案直接被裝進雙層白色屍袋，在禮儀公司安排下，廿四小時內火化，家人親友最後只能看到骨灰...

觀察站／家屬痛心 連最後的尊嚴也不給

新冠病毒帶走逾兩千位國人生命，從前年開始，陸續有確診者家屬痛心表示，當家人確診死亡，拉上屍袋那一刻起，就無法再見最後一面...

視察兒童疫苗大型接種站 蘇貞昌：最後關鍵戰役

行政院長蘇貞昌今天到台中視察兒童疫苗大型接種站，他表示，第一線醫護人員，就連端午假期也沒有休息，希望大家一起合作對抗病毒...

企業界籲放寬商務入境 蘇貞昌：視疫情由指揮中心宣布

本土疫情邁入高原期，中央流行疫情指揮中心著手啟動邊境解封事宜，企業界呼籲放寬「商務入境」規定。行政院長蘇貞昌今早表示，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。