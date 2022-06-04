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家長們的疑惑都在這 兒童疫苗5大QA全整理

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
家長們的疑惑都在這，兒童疫苗5大QA全整理。 圖片來源/unsplash
家長們的疑惑都在這，兒童疫苗5大QA全整理。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個多月「兒童疫苗」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大疫苗相關問答。

近日各縣市陸續開放兒童接種莫德納、BNT疫苗，然而究竟該不該讓自家小孩接種疫苗？又有哪些廠牌可以選擇？網路上家長對於兒童疫苗的討論與疑問眾多，以下整理5大常見疑問與解答供參考。

疫苗廠牌選擇最受熱議 「副作用」vs「染疫風險」好糾結

儘管莫德納疫苗已於5月初開始陸續提供兒童施打，但許多家長仍希望有更多廠牌可以選擇，因此紛紛上網請益如「兒童疫苗還有什麼廠牌可以打」，而根據衛福部所公布的清單顯示，目前有「莫德納」、「BNT」兩個廠牌，需要特別注意的是，5歲的兒童若有施打意願，可以優先選擇「BNT」，而6至11歲則不限。另兩家廠牌的施打「劑量」略有不同，「莫德納」、「BNT」每劑分別為50微克與10微克。

兒童疫苗網友熱議5大問答網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
兒童疫苗網友熱議5大問答網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，家長們最為擔心的當屬疫苗產生的副作用，並在網路上提問，如「莫德納副作用很大，小孩受得了嗎」、「好猶豫該不該讓孩子打」等，不過衛福部也透過網站出面解答疑惑，儘管存在副作用，包括注射部位疼痛、頭痛、發燒等，但大多會在48小時內消退。且整體來看，接種疫苗能預防感染、重症，也可以減少對停課與其他社會活動之干擾，因此在孩童身體狀況無虞下，是有其接種的必要性。

至於兒童疫苗的施打地點，則分為「合約醫療院所接種」與「校園集中接種」兩個管道，並陸續於本月開始啟動接種作業，民眾只要攜帶兒童的健保卡與監護人簽名同意之接種意願書即可。

而看完上述內容，家長們如若還無法放心，除了參考衛服部網站（https://bit.ly/3lORDYl）所整理的資訊內容外，也可以帶孩子前往諮詢醫師，尋求最直接且專業的協助，釐清心中的擔憂與困惑，以利做出對孩子最正確的決定。

觀看原文→https://bit.ly/3PTNP5X

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

新冠肺炎 疫苗

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