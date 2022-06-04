邊境鬆綁政策勢在必行 正反意見引爆各大討論區

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半個月「邊境鬆綁」話題的網路聲量表現，帶您了解有關邊境鬆綁的討論聲量與看法。

隨著防疫政策朝逐步放寬的方向持續邁進，中央流行疫情指揮中心針對邊境的措施也有重大變革，包含改變篩檢方式、縮短檢疫天數都是未來的趨勢之一，而民眾也針對此政策提出各自的看法與討論。

網友關注「日本入境規定」 「邊境檢疫政策鬆綁」引爆討論

「邊境鬆綁」話題近半個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

5月17日時，日本國交省大齊藤鐵夫宣布5月內將開放小型旅遊團，作為旅遊測試，然而「首波開放國家名單」中並無台灣，相關話題掀起網友熱論，如「說好的台日友好呢」、「好想去日本玩」等等，而到了5月26日，日本政府則宣布計畫自6月1日起放寬邊境檢疫管制措施，同意外國觀光客組團申請簽證入境，其中來自台灣的團客也被歸類於風險最低的「藍色」類別，只要提供三日內PCR陰性證明，入境時無須檢測也不用隔離，讓不少想念日本的民眾滿心期待。

在5月27日的疫情記者會上，指揮官陳時中說道「目前國內染疫率為6%，已和境外移入相當」，因境外與國內風險已相差無幾，故正研擬逐步鬆綁入境檢疫措施，預計將在6月陸續公布，引發網友正反意見，如提出「疫情尚未控制」、「邊境守不好會真的醫療崩潰」，不過也有民眾抱支持態度，表示「持續鬆綁是必然的」，逐步放寬才是真正朝共存邁進。

隨著放寬邊境的政策持續進行，行政院長蘇貞昌於5月31日宣布，入境採檢將改由唾液篩檢的方式進行，朝新階段邁進，消息一出立刻將話題聲量推至高峰，民眾也紛紛提出擔憂如「唾液篩檢準嗎？」、「感覺邊境越來越寬鬆，好害怕」等。

邊境鬆綁該與不該？ 「唾液快篩準確性」引質疑

是否支持「邊境鬆綁」？正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

關於邊境鬆綁的政策引起許多討論，認同的網友多從「國際趨勢」的角度分析，並說到「各國都開始回復正常生活了」、「已經兩年了，不該再繼續鎖國了」。而此次政策更預告未來擬朝3+4方向邁進，獲得一派民眾支持，包含「真的該跟進國內了，入境者其實不比本土危險」、「上機前都做過篩檢了」，直言還有許多有工作、留學需求的民眾，都礙於嚴格的隔離規定，而遲遲未歸國，希望政策能逐步放寬，以便有國際往來需求的人民更加方便。

不過，也有許多民眾憂心邊境的開放會使本土疫情更加嚴峻，提出擔憂像是「孩子疫苗都沒打齊」、「本土疫情還在高峰欸」等。另外也有網友針對唾液篩檢的準確性提出看法，如「之前家人確診用唾液的方式（檢測）蠻不準的」、「篩檢前還要前30分鐘不進食」，並且對這樣的篩檢方法是否會使黑數增加產生疑慮，擔心讓疫情高峰更加難以下降，建議應同時保留鼻咽PCR採檢。

可以發現，無論是支持或反對的民眾都有各自的看法與見解。而在後疫情時代，要如何將日常生活與防疫之間取得平衡，會是接下來政府與民眾的重要課題之一。

觀看原文→https://bit.ly/3x5r46q

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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