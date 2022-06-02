COVID-19疫苗施打意願高 第1劑接種率將破9成

接種COVID-19疫苗不僅可降低染疫重症、死亡風險，也是恢復正常生活關鍵之一，指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣COVID-19疫苗第1劑接種率可望再過2天就會突破9成。

根據中央流行疫情指揮中心統計，6月1日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種14萬897人次，累計接種5523萬3124人次，疫苗接種率第1劑89.18%、第2劑81.92%、免疫功能低下或受抑制病人的基礎加強劑接種率0.87%，一般民眾追加劑接種率65.9%（若以符合追加劑接種間隔人數統計約89.79%）。

陳時中下午在疫情記者會中表示，由於國內已開放5至11歲兒童接種疫苗，近期民眾接種疫苗意願高，可能與本土疫情持續在高原期有關，預估再過2天第1劑接種率可望突破90%，對防疫而言，這是好消息。

5至11歲兒童COVID-19疫苗大型接種站在六都共有7處，陳時中再次說明，大型接種站端午連假接種作業不會間斷，連假期間，如果父母想帶著孩子早點施打疫苗，大型接種站是不錯的選項，可多多運用，建議事前透過承作醫院或地方衛生局網站預約，但也可隨到隨打。

六都7處大型接種站自昨天開打首日至今天中午服務量，累計服務量為9203人，各接種站以台中自然科學博物館最多，共2230人，高雄展覽館2034人次之，板橋車站1160人第3，其他依序為桃園陸軍專科學校1149人、桃園巨蛋體育館1015人、台南市立圖書總館993人及台北自由廣場622人。

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